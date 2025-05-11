中年好聲音3｜總決賽賽程即時更新！一文睇清7強參賽歌+分數
《中年好聲音3》總決賽歌單流出：
延續以往賽制，今屆總決賽同樣分為兩大回合。首回合中，七強選手各自演繹一首「必殺歌」，並結合評審分數及「觀眾最愛好聲音」的網上投票結果，選出得分最高的三位選手晉級第二回合。
進入最終回合的三強，將輪流演唱一首「決勝慢歌」及一首「決勝快歌」，再度以評審評分及「誰是冠軍」的觀眾票選結果綜合評定，最終誕生本屆《中年好聲音3》冠軍。此外，「登峯之戰」亦設有「觀眾最愛好聲音」特別大獎，由觀眾透過網上投票選出心儀選手。
日前首回合的歌單率先曝光，包括：《海闊天空》、《我》、《小天使》、《輸了你贏了世界又如何》、《One Moment in Time》、《為你我受冷風吹》及《If I Ain’t Got You》。
《中年好聲音3》決賽首個「必殺歌」環節：
《中年好聲音3》 占士丁丁
「必殺歌」環節：Beyond《海闊天空》
評審葉蒨文給18分，並點名稱讚丁丁的表現充滿熱情，尤其對其英文Rap部分印象深刻，蘊含濃厚的香港情懷。另一評審肥媽亦同樣給予18分，直言丁丁是全場最具熱情的表演者之一，舞台魅力十足。
《中年好聲音3》 趙浚承
「必殺歌」環節：張國榮《我》
評審張智霖給予19分高分，大讚趙浚承今晚的演出深具感染力，直言對方成功打動了自己的內心。羅志祥亦感同身受，給予18分，並表示趙浚承的每一句演唱都觸動人心，並鼓勵他繼續努力。
《中年好聲音3》 陳芷盈
「必殺歌」環節：容祖兒《小天使》
評審葉蒨文只給出17分，雖然一開始有讚賞陳芷盈聲線甜美動人，但亦指出其演唱時喉音偏重，建議她可多運用丹田發聲，相信表現將更上一層樓。周國豐同樣給17分，認為陳芷盈太習慣演繹溫柔路線，選曲風格偏向「小天使」形象，未能充分展現實力，坦言這樣的柔情路線在決賽舞台上「無咁著數」。
《中年好聲音3》 劉洋
「必殺歌」環節：優客李林 《輸了你贏了世界又如何》
羅志祥率先為劉洋送上當晚首個滿分，讚賞他一開聲便令人驚艷，聲音收放自如，控制力極強，表現令人印象深刻。另一評審海兒則給出19分，同樣高度肯定劉洋的表現，認為他在啟德體育館的舞台上全力以赴，將自己所有能量完全釋放，展現出真正的自我。
《中年好聲音3》 張與辰
「必殺歌」環節：Whitney Houston《One Moment in Time》
評審張佳添毫不吝嗇地為張與辰送上20分滿分，大讚他舞台氣場十足，成功「壓台」，更形容其感染力強勁得「直衝天花板」。至於葉蒨文則給予19分，除了盛讚張與辰的服裝「夠曬靚」，極具舞台感之外，亦肯定他在聲線控制方面表現出色，整體表演水準甚高。
《中年好聲音3》 李金凱
「必殺歌」環節：林憶蓮《為你我受冷風吹》
張智霖與肥媽同樣為李金凱送上19分的高分評價。張智霖坦言雖然演出中略有瑕疵，但李金凱的演繹極具故事性，情感真摯動人，成功觸動人心，因此仍然給予高度肯定，力讚其「Storytelling非常感人」。
《中年好聲音3》 黃博
「必殺歌」環節：Alicia Keys《If I Ain’t Got You》