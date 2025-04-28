中年好聲音3｜8強名單出爐！張與辰《拒絕再玩》奪MVP 善玥澄9強止步淚灑舞台

TVB《中年好聲音3》昨晚（27日）的9強戰，由獻唱Sexy版《拒絕再玩》的張與辰奪得嘉賓評審潘偉源選出的MVP、及全場最高分99分，就連出名手緊的周國豐，經過45秒時間的掙扎後，終給出了20分滿分，相當難得！