《中年好聲音3》20強MV製作認真獲激讚 華麗登場完勝去年 大馬選手只剩3人
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《中年好聲音3》20強選手正式誕生，今年20強就獲節目組精心打造主題曲的《發亮》。未知是否因為《中年好聲音2》14強MV俾網民鬧得太犀利，今次《中年3》製作認真，夠曬揼本！
《中年好聲音3》20強MV製作認真
《發亮》由張家誠作曲和監製，製作認真，20強選手，包括已公布的頭10強趙浚承、阮慧珊、占士丁丁、陳溢光、曹越、何平秋、任永健、李金凱、劉洋及侯靜伊，齊集珠海進行了為期3天的拍攝。20強選手在一個充滿歐洲復古風格的舞會中載歌載舞，場景非常華麗，相當認真！
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12位香港參賽者躋身20強 大馬選手得翻3個
《中年好聲音3》海選反應激烈，一開始大灣區和新馬賽區各有20位參賽者，不過經過多輪淘汰賽，20強只剩下3位大馬選手包括何平秋、王鄭浚仁和張與辰；4位內地選手包括劉曉昆、陳嘉琦、李金凱和劉洋，而香港方面就有12位參賽者成功入圍。
網民：比中年1、中年2更好睇！
中3主題曲《發亮》MV播出後，不少網友大讚：「《中聲3》竟然比一、二更好睇。」、「正到爆炸」、「與辰星味十足，屬於舞台」、「今期唱得嘅又多，樣靚嘅又多」。
《中年2》14強MV Hea到爆
其實上一屆《中年好聲音2》的14強MV就一度被粉絲們鬧爆，當時14強翻唱容祖兒《隆重登場》作團歌錄音，可惜觀眾唔太收貨，撰文力數4宗罪！不少粉絲們都覺得中二生演唱聲音不協調，加上MV製作非常慳本，一鏡到底之餘，就連取景都只在古裝街取景。有網民又認為14強是為了利用劉可得人氣，但在比賽期間淘汰劉可，反而突顯了評判不公正、伎倆低劣。
《中年1》團歌超有誠意
《中年好聲音》第一季在比賽中段已推出專屬歌曲 《我們的名字》，由26強參賽者合唱，節目中段已開始播放，非常入腦，每位歌手的段落都有個人發揮，MV更搭建舞台
圖片來源：TVB、Wiki圖片資料或影片來源：原文刊於新假期