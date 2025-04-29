中年好聲音3｜張與辰得99分引發「劇本論」 網民齊懷念前評審伍仲衡
《中年好聲音3》張與辰得分被質疑不合理
許多《中年好聲音3》觀眾認為張與辰演唱《拒絕再玩》被評為99分不合理，質疑評審「誇張到天上有地下無」、「造馬造到出晒面」、「唱得幾好都冇理由99分，好過原唱咩」等。網民普遍認為，自伍仲衡離開評審團後，節目評分標準失控，動輒給出19或20分（滿分20），導致公信力下降。
網民齊懷念伍仲衡專業把關
伍仲衡被網民視為節目質素的保證，其嚴謹的評分和專業評語令人信服，他的離開更被視為分水嶺，其專業性與現今評審的「高分亂象」形成對比。網民表示，他離開後，評審團「失控」，分數高得離譜，形容「冇左伍sir真係成班9588（九唔搭八）」。許多人表示「好懷念伍Sir」，認為有他把關能讓比賽更具可信度。
黃凱芹被指帶動評審高分潮
網民對現任評審的表現多有批評，其中周國豐被認為是較公平的評審，其分數有區分度，例如某集有5位參賽者得分低於19分。反觀肥媽被批過於情緒化，動輒落淚，評分缺乏專業性，且對部分歌曲不熟悉。
張佳添（添Sir）則被指「無心工作」，幾乎每人給19分，網民揶揄其「panel個掣壞咗」。而只客串過3集評審的黃凱芹亦被網民提起，指他率先給參賽者滿分20分，才會帶動高分潮，因此被視為問題源頭。
「劇本論」與比賽公平性質疑
有網民就懷疑TVB根據參賽者外型和商業潛力操控分數，並舉例指實力派選手李金凱和陳芷盈近期分數下降，而張與辰、黃博、劉洋等「大魔王」分數居高不下，令人質疑是否刻意捧人。而決賽採一場定勝負的賽制，不計累積分數，網民擔心可能導致爆冷，進一步加深「造馬」疑雲。部分人則認為，節目為製造話題或提升收視率，故意安排高分和劇本。
對節目未來失望
許多網民對《中年好聲音3》失望，甚至揚言「睇埋今屆下屆唔X睇」，但有指下一季將被《聲秀》取代，聚焦18-30歲年輕歌手，TVB或因資源分配放棄《中年好聲音》系列。網民建議若有下一季，應更換肥媽、張佳添等被批不專業的評審，並呼籲找回伍仲衡或邀請陳奐仁等具公信力的音樂人，以挽回節目質素。