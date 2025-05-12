中年好聲音3｜兩大東張咪神同場鬥索！海兒以外現場原來仲有多位美女超搶Fo
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TVB《中年好聲音3登峯之戰》已圓滿落幕，當中除了一眾參賽者外，美女評審海兒和兩位東張咪神亦憑著一身索爆打扮，成功吸引不少觀眾的目光！
《中年好聲音3》海兒著低胸裝展歌喉
當晚《中年好聲音3》總決賽剛開場，海兒就空著性感低胸裝現身，行完紅地毯後，她更上台大騷歌喉，獻唱張國榮的《第一次》！
陳懿德分享Big爆自拍照
而身著白色低胸禮服的東張女神陳懿德，這晚就為比賽擔任暖場司儀，她更社交網上分享了一張正面Big爆的自拍照，看來對自己這次的打扮好滿意。
鄧凱文著黑色吊帶裙亮相
另一東張女神鄧凱文平日都愛在社交網派福利，今次在欣賞比賽之餘，她亦有曬出自己穿著黑色低胸吊帶裙的靚相，身旁的是新加入做東張女神的麥詩晴。
蔣家旻超低胸Tube Dress上陣
除了海兒和兩位東張咪神外，紅地毯上還有不少TVB小花性感登場，包括以低胸Tube Dress上陣的蔣家旻、著大露背裝的陳曉華，以及Deep V曬線的宋宛穎等，令人目不暇給！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@taktakrachel、IG@thm___資料或影片來源：原文刊於新假期