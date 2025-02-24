中年好聲音3｜黃博以黑白2大新形象成功突圍 肥媽一鎚定音由「黑馬」變「頂頭大熱」
《中年好聲音3》黃博 台上為老公賀壽
《中年好聲音3》本集最值得關注，為黃博獻唱《不必在乎我是誰》的演出，是次再以新形象亮相，穿著一套全黑西裝褲裝造型，加上登台妝容及髮飾，濃厚女人「魅」飆升。而當天原來湊巧是其丈夫正日生日，黃博唱畢後在台上向觀眾席、捧著「黃博」燈牌的丈夫說生日快樂：「好鍾意首歌嘅意義，希望鼓勵到每個女人勇敢追求自己嘅愛，『不必在乎我是誰，就好好愛一回』。今日係我老公生日，老公生日快樂！」場面勁有愛。
肥媽更將黃博由「黑馬」提升至「頂頭大熱」
對於黃博獻唱《不必在乎我是誰》，張佳添激讚是演唱會級數的演出：「呢個係演唱會級數嘅表演嚟，我成日話耳仔好似畀你按摩咁，喺你咁多表演裡面最淋漓盡致嘅一次，你係呢個比賽嘅超級黑馬！」就連黎瑞恩都忍不住拜師：「想請問你，我做你學生得唔得？」最終黃博奪得98分超高分數，再度為《中年3》創出新紀錄，當中獲得四個評審給予20分，可謂近乎滿分，肥媽更正式將黃博由「黑馬」提升至「頂頭大熱」！
黃博甜曬與老公同遊主題樂園合照
現年36歲的黃博2022年曾在社交網貼過與老公一起去主題樂園的合照，並寫道：「人生第一次迪士尼，給大家介紹我的老公峰哥，雖然腦子在遊玩時無法控制地拆解這個美式園區的設計和策劃，還是十分投入地享受了跟老公一起專屬生日的煙火和光影，一切在心中變成一幅幅圖畫。」
曾參加《快樂女聲》因外表唔敢做幕前
黃博在2011年22歲時曾參加湖南衛視的《快樂女聲》，自報背景來自北京市房山區，當時黃博在西安賽區止步於十強，最終未能晉級，部分原因是外界對她形象的評價，例如認為她的外型和自信心不足，都影響了她的舞台表現。這些評價讓她在比賽後一度對幕前工作失去信心，轉而做電影幕後配唱！其實黃博曾在中國傳媒大學的歌唱比賽中獲得亞軍，顯示出她的潛力和才華。
《中年3》20強MV黃博玩公主feel
此外在節目尾聲首播、由20強主唱的《中年3》主題曲MV《發亮》，亦展現了黃博另一新形象，當中只見黃博穿著一件圍滿白色花邊和喱士的宮廷裝，加上一頭微卷的長髮，獲網民大讚充滿公主feel。黃博更公開自己set造型時的照片，自言：「裝扮上去後，整個人充滿自信！」
《發亮》MV獲讚回復《中年1》水準
今次《發亮》由張家誠作曲和監製，並特別到珠海進行MV拍攝，網民亦讚終於有返《中年1》25強MV《我們的名字》的水準，原來《中年1》的歌曲亦是由張家誠作曲，相比較下《中年2》的14強歌曲《隆重登場》只是翻唱，MV更在古裝街「一鏡直落」拍攝，曾被粉絲炮轟太慳皮。
回顧《中年好聲音2》14強合唱《隆重登場》MV出爐 粉絲唔滿意數5宗罪
去年3月初《中年好聲音2》賽程進入倒數階段，一班中二生齊集為屬於佢哋嘅團歌錄音，歌曲由評審張佳添做監製，添Sir改編咗容祖兒《隆重登場》，歌曲仲運去英國做後期製作，誠意十足，但係估唔到一直有支持《中年好聲音2》嘅觀眾表示唔滿意，仲用第一季《中年好聲音》的《我們的名字》做比較：
1. 中一生團歌更有誠意、有專屬歌曲《我們的名字》
《中年好聲音》第一季在比賽中段已推出專屬歌曲 《我們的名字》，由26強參賽者合唱，節目中段已開始播放，非常入腦，每位歌手的段落都有個人發揮，MV更搭建舞台，與《中2》改編容祖兒《隆重登場》有明顯差距。
來吧唱吧唱吧唱吧跳吧跳吧 不理他眼光 也不怕聲會沙
《我們的名字》作曲編曲監製都係音樂人張家誠操刀，填詞張家誠及陳薔天，不過張家誠曾於《中2》18強比賽中因為批評劉可「諗多咗」而被觀眾狂鬧，成為眾矢之的。
2. 中二生演唱聲音不協調
Fans認為歌詞與旋律編排不恰當，「成首歌聽起嚟好突兀，男女聲好唔協調」。
3. MV製作慳成本 只在古裝街取景
相對去年第一季出動26強參賽在片廠拍攝，古裝街與歌曲主題不搭調，似乎只係倉促成事的感覺。
4. 一鏡到尾反而突顯訓練不足？
雖然官方宣傳「一鏡到尾」拍攝好有心思，而且一NG就要重頭再拍，似乎一啲都唔容易，但係該名Fans就認為連「鏡頭未能展現參賽者的魅力、顯示訓練不足」。
5.「消費」淘汰選手 利用劉可知名道心態低劣
撰文觀眾認為 MV中劉可等14名參與者，利用劉可的知名度，卻在比賽期間淘汰他，反而突顯了評判不公正、伎倆低劣。
《 中年好聲音2- 粉絲討論區》Fans 投訴全文：
「如果我係監製一定唔收貨，中一生都叫做有首《我們的名字》，中二生咁遲先出歌仲只不過係翻唱，成首歌聽起嚟好突兀，男女聲好唔協調。連邊個唱邊句都安排得好求其，個 MV 慳錢慳到一個地步，一個鏡頭過中學生都拍到喇，睇得出中二生訓練時間好短，全部人一齊唱啲動作都唔係好夾，幕後製作明顯比中一馬虎了事。
另外呢個 MV 係 14 強一齊拍，即係啱啱好有埋劉可，大台咁唔鍾意劉可一早淘汰佢，但又要利用佢嘅人氣拉埋佢助陣，呢啲伎倆真係好 cheap，劉可咁早出局好可能就係因為唔聽話，諗起尋晚嗰集評判講完黃劍文，當時劍文口中似乎有意想講嘢，點知成班人叫佢「聽話喇」，我聽完真係火都嚟，果然係一班唔識尊重人嘅垃圾評判
人哋聽完評語就乜都唔講得？
呢啲叫聽話？呢啲叫壓制言論自由，同埋音樂世界人人都有唔同感受，憑咩要人聽話呀？呢啲家長式嘅思想一定要杜絕，否則香港樂壇都好難會有將來。」
MV首播半日 點擊突破5萬
網友回應，反應兩極：
「其實點解無左第15名嘅朱博文？自從佢畢業中二後好似消失左，其實朱仔都幾好吖.」
「有job俾牛可做唔好咩？你哋牛粉唔係成日想增加佢人氣㗎咩！依加又話TVB利用佢，其實牛可而家多人識佢都係TVB畀佢㗎，佢應該多謝TVB, 而唔係樓主你所講嘅利用，如果TVB真係利用佢就應該擺佢响C位，同埋佢响MV入面出鏡率唔多㗎！」
「整體唱功和號召力都唔夠中一好、中二開演唱會都未必開到三場？」
「直頭唔吸引呀！重點係，竟然唔作過首主題曲！仲要講到係張佳添監製！」
「直頭唔吸引呀！重點係，竟然唔作過首主題曲！仲要講到係張佳添監製！」
「呢條片拍得好求L期，大台只顧揾錢，話之你死，都到尾聲嘞，在片場街邊拍一下就交貨。真X街！」
「見到喺民初街拍就知慳皮到極，外境都費事出，要outdoor廠境搵個最快有期嘅即拍囉！」
官方說法：MV充滿難度、 添SIR監製要求嚴謹
雖然《中年好聲音2》已經篩剩8強，但係為了聲勢和紀念一班歌手的緣份，今次MV被淘汰嘅選手包括劉可、鄭梓浩、林若盈等有參與錄音。 大家平時企喺台上聽添SIR嘅評語就聽得多，但一齊錄歌嘅感覺就好唔同，雖然添SIR對佢哋要求好嚴謹，不過劉可一聽到歌曲覺得好提神，令佢哋自然律動起來。廣東話咬字一般般嘅王玥為咗呢首團歌更努力學習發音，幸好得到大家嘅幫助，令佢冇鬧出太多笑話。而黃劍文本身認識添Sir好耐，一齊錄歌都係第一次。安雅希平日有留意添Sir喺網上介紹點樣運氣同運用聲線唱歌，能夠真正合作感到好榮幸。
一班中二生比賽進入直路，位位嘅唱功高水準，近幾集不停有超過90分嘅舞台誕生，除咗觀眾大讚之餘，連添SIR都話今屆參加者真係好叻，忍唔住拍片同網民分享當中值得欣賞嘅細節，高度讚揚一班中二生。 而呢首團歌MV充滿難度，以一鏡到底方式拍攝，對演戲經驗唔多嘅中二生來講的確係個大挑戰，加上仲要排舞同走位，不過難得有首屬於中二生嘅團歌MV，即使幾辛苦佢哋都冇投訴，拍攝前每位用心聆聽排舞老師指導，正式埋位時，連一向被指盤骨鎖死嘅譚輝智都有唔錯表現。辛苦過後一班中二生齊齊睇番大家嘅演出時，個個都好興奮嘩嘩聲，似乎對自己嘅表現幾滿意喎﹗