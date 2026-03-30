中年好聲音4｜劉佩玥唱《喜歡你》慘遭淘汰！僅奪81分 肥媽狠批致命弱點：你對自己冇信心！

藝人參賽壓力爆煲！昨晚《中年好聲音4》爆出驚人賽果，港姐出身的劉佩玥挑戰高難度歌曲，卻僅獲全晚最低的81分，慘遭淘汰！評審肥媽一針見血指出其致命弱點，場面緊張。面對出局，劉佩玥在台上含淚發表感言，一番話卻贏盡掌聲。