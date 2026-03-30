中年好聲音4｜劉佩玥唱《喜歡你》慘遭淘汰！僅奪81分 肥媽狠批致命弱點：你對自己冇信心！
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藝人參賽壓力爆煲！昨晚《中年好聲音4》爆出驚人賽果，港姐出身的劉佩玥挑戰高難度歌曲，卻僅獲全晚最低的81分，慘遭淘汰！評審肥媽一針見血指出其致命弱點，場面緊張。面對出局，劉佩玥在台上含淚發表感言，一番話卻贏盡掌聲。
昨晚挑戰G.E.M.版《喜歡你》 僅獲全場最低81分
在昨晚的對戰中，白隊的劉佩玥選唱了鄧紫棋（G.E.M.）版本的《喜歡你》，可惜未能駕馭歌曲，暴露了唱功弱點，最終只獲得全晚最低的81分。與她對戰的黑隊「魔王級對手」尤淑情，則憑藉一曲《愛》奪得全晚最高的92分，在強烈對比下，劉佩玥與另一位隊友朱珠一同被淘汰，無緣晉級。
肥媽直指欠自信 谷婭溦點評選曲失誤
評審們對劉佩玥的表現給予直接點評。肥媽雖然先讚賞她比賽至今不斷進步，但隨後便嚴肅指出問題核心：「你對自己冇信心，所以見到你 hold 個音準嘅時候就冇咁穩。」另一位評審谷婭溦亦表示，劉佩玥選曲難度太高，對她而言相當吃虧：「當你嘅聲音唔夠 powerful，你就會好蝕底。」一語道破其選曲策略的失誤。
劉佩玥含淚感言：我對自己無愧於心
雖然無奈告別舞台，但劉佩玥的賽後感言卻相當真誠。她表示能與眾多高手同台比賽已深感榮幸，並坦然面對自己的不足：「一開始我真係唔夠叻、唔夠資格喺呢一度，但我一路發覺唔係淨係諗自己有咩不足。」她續說，雖然緊張，但回想起來已盡了全力：「返到屋企我會覺得嗰刻都盡咗力，我對自己係無愧於心。」她承諾會繼續努力學唱歌，並感謝導師的指導。
網民意見兩極：可惜 vs 唱功未夠班
節目播出後，網民對劉佩玥的淘汰反應兩極。有粉絲大感可惜，留言力撐：「Moon好有勇氣！呢首歌真係好難唱！」、「雖然淘汰咗，但係雖敗猶榮，支持你！」但亦有網民認為賽果合理：「揀錯歌啦，完全暴露晒啲弱點。」、「始終演員同歌手有分別，唱功仲要練。」、「肥媽講得好啱，佢真係好冇自信個樣。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期