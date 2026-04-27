中年好聲音4｜卓猷燕爆超強溝女金句！「浪子」張佳添竟甘拜下風求拜師？

昨晚《中年好聲音4》戰況激烈，其中「魔王級」選手尤淑情與卓猷燕的表演掀起全晚高潮！兩人以「一剛一柔」的組合登場，卓猷燕更在台上爆出超強金句，令全場嘩然，就連評審張佳添都甘拜下風。究竟她說了甚麼，竟讓「浪子」都佩服得五體投地？