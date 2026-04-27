中年好聲音4｜卓猷燕爆超強溝女金句！「浪子」張佳添竟甘拜下風求拜師？
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昨晚《中年好聲音4》戰況激烈，其中「魔王級」選手尤淑情與卓猷燕的表演掀起全晚高潮！兩人以「一剛一柔」的組合登場，卓猷燕更在台上爆出超強金句，令全場嘩然，就連評審張佳添都甘拜下風。究竟她說了甚麼，竟讓「浪子」都佩服得五體投地？
昨晚舞台上演淒美愛情 卓猷燕中性Look配仙氣尤淑情
在昨晚的對決中，卓猷燕以一身帥氣中性西裝登場，而拍檔尤淑情則穿上仙氣十足的長裙，兩人合唱《讓一切隨風／愛你一萬年》，強烈的視覺對比加上「一剛一柔」的聲線，讓主持車婉婉聽完後都忍不住大讚：「好淒美嘅愛情感覺。」原來兩人為演出精心設計了故事，尤淑情透露：「佢想同我喺埋一齊，但係我一直唔答應。」為整個表演增添了滿滿的戲劇張力。
卓猷燕突爆溝女金句 張佳添甘拜下風：要向你學習
表演結束後，當尤淑情解釋完兩人的淒美愛情故事設定後，卓猷燕隨即對著她深情爆出一句溝女金句，震驚全場：
「我寧願跟你吵架，也不要跟別人談戀愛。」
此話一出，現場立即嘩聲四起，氣氛被推至頂點。被公認為「浪子」的評審張佳添更是反應極大，當場表示要向卓猷燕偷師，笑言：「今次你嚟香港可以『殺』好多女，添 Sir 要向你學習！」場面非常搞笑。
周國豐讚有新鮮感 海兒點評和音有瑕疵
對於兩人的演出，評審周國豐大讚她們的配搭很有新鮮感，成功唱出了老歌的情懷。不過，另一位評審海兒則提出了專業意見，她認為兩人的和音編排可以更簡潔，直指：「你哋嘅和音有少少唔係好夾，可能有多啲位唔可以整得太複雜。」儘管和音部分稍有瑕疵，但憑藉著充滿故事性的精彩演出，兩人最終仍獲得91分高分，成功擊敗對手晉級。
網民洗版熱議金句：「卓猷燕太會了！」
節目播出後，卓猷燕的金句立即在網上引起洗版式討論，網民紛紛表示被這句話擊中。
「嘩！呢句真係高手，學到嘢！」
「卓猷燕個look好型，同尤淑情好襯！」
「雖然和音有少少問題，但個故仔搭救，好有feel。」
「張佳添個反應笑死我，浪子都投降！」
「求卓猷燕開班教溝女！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期