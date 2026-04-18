中年好聲音4｜單親媽可嵐爆喊憶替身辛酸史！唱《那裏只得我共你》告白兒子惹哭全場
可嵐全黑Rock爆造型登場 突情緒失控淚灑舞台
最新一集《中年好聲音4》中，參賽者可嵐以一身全黑Rock友造型登場，激情演繹Dear Jane的名曲《那裏只得我共你》，舉手投足都充滿舞台魅力。然而唱至中段，她卻突然情緒湧上心頭，忍不住淚灑舞台。可嵐賽後解釋，選擇此曲是為了送給兒子，因為歌詞第一句「吻下去」，讓她瞬間回憶起抱著剛出世兒子的畫面，她感觸表示：「因為呢個Kiss，證明咗以後我同佢一齊。」更直言兩母子曾走過一段非常艱苦的路，正正就是歌名所說的：「那裏只得我共佢。」場面極為感人。
可嵐自揭為養仔做特技替身 與兒攬住瘀傷爆喊
可嵐在賽前訪問中，坦承自己經歷過一段失敗婚姻，自2008年出道後，為了生活曾一度放下歌唱事業。她透露十多年前離婚後，為了有更多時間陪伴兒子，毅然選擇成為一名「斜槓族媽媽」，接下各種工作以賺取收入，當中更包括高危的特技替身。她憶述當時的辛酸時再度哽咽：「試過返到屋企成隻腳瘀晒，我個仔夜晚未瞓覺摸住我隻腳啲瘀痕，我哋兩個攬住一齊喊。」她含淚表示自己不懂賺錢，也自認不是最好的媽媽，但一定會盡全力勤力工作，養育兒子成人，這份為母則剛的堅毅令人動容。
可嵐曾戰《中3》百強不入 靠考牌增值望闖出一片天
其實可嵐的音樂路同樣崎嶇，2008年以歌手身份出道的她，星途未算一帆風順。她曾在訪問中透露，原來去年也曾參加《中年好聲音3》，可惜未能成功躋身100強，當時心情一度非常低落。不過她並未放棄，反而認為是上天的奇妙安排：「可能參加《中4》先至係最好。」為了給兒子更好的生活，她在工作之餘亦努力讀書增值自己，考取了不少專業資格，只為能夠彈性地安排工作時間，每天親自接送兒子上下課，同時賺取更多金錢，希望透過今次比賽，再次在音樂路上堅持信念，為自己和兒子闖出一片天。
網民洗版力撐可嵐：聽到眼濕濕
節目播出後，可嵐的感人故事和真情演繹觸動了大量網民，紛紛湧入討論區及社交平台留言為她打氣，輿論幾乎一面倒表示支持。不少網民被她的母愛所感動：「聽到佢講同個仔攬住喊，我個心都酸埋，真係好偉大！」、「一個女人撐起頭家真係唔容易，加油呀可嵐！」、「首歌因為佢嘅故事變得更加有靈魂，聽到眼濕濕。」亦有網民大讚她的堅毅精神：「做特技人真係搵命搏，respect！」、「由《中3》輸咗到《中4》再挑戰，呢份堅持值得學習。」