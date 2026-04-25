中年好聲音4｜可嵐闊膊西裝裙致敬《義不容情》！評審驚呼：扮緊劉嘉玲？

可嵐在《中年好聲音4》舞台上，以一身超復古造型震撼全場！為配合與陳旭培合唱的經典金曲《一生何求》，她特意穿上80年代流行的闊膊西裝裙，配上誇張頸鏈及長手套，完美重現經典劇集《義不容情》的氛圍，其神還原的打扮，令評審和觀眾驚嘆不已，掀起集體回憶！