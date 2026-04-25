中年好聲音4｜可嵐闊膊西裝裙致敬《義不容情》！評審驚呼：扮緊劉嘉玲？
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可嵐在《中年好聲音4》舞台上，以一身超復古造型震撼全場！為配合與陳旭培合唱的經典金曲《一生何求》，她特意穿上80年代流行的闊膊西裝裙，配上誇張頸鏈及長手套，完美重現經典劇集《義不容情》的氛圍，其神還原的打扮，令評審和觀眾驚嘆不已，掀起集體回憶！
可嵐陳旭培聲畫合一 重現《義不容情》經典
當晚可嵐與陳旭培合唱陳百強的《一生何求》與王傑的《惦記這一些》，兩首歌都與經典劇集《義不容情》有深厚淵源。可嵐不僅在歌聲上投入感情，其造型更成為一大亮點。她一身80年代女強人打扮，甫出場已成功將觀眾帶回劇集播出的年代，做到真正的「聲畫合一」，完美演繹歌曲背後的情感與故事。
車婉婉大讚有心思 周國豐秒揭角色原型
可嵐的精心設計，立即被眼利的主持及評審看穿。主持人車婉婉大讚她非常有心思，更一語道破其造型的秘密。評審周國豐更是直接了當，指著可嵐說：「扮緊個角色，好明顯！」一言驚醒夢中人，原來可嵐的造型靈感正正來自《義不容情》中的兩位女主角，其用心程度可見一斑。
神還原劉嘉玲邵美琪 妝容打扮合二為一
車婉婉隨後詳細解釋，可嵐當晚的妝容與打扮，是巧妙地結合了《義不容情》中兩位女主角——劉嘉玲與邵美琪的經典氣質。無論是髮型、妝容，還是服飾的細節，都看得出是向這兩位殿堂級演員致敬。網民對此發現大感驚喜，紛紛留言：「真係好似！回憶返晒嚟！」、「可嵐太有心，連呢啲細節都諗到！」、「難怪一出場就覺得好有親切感，原來係丁有康啲女人！」、「呢個造型加埋首歌，簡直無敵！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期