中年好聲音4｜40歲可嵐面試片段曝光 捲土重來挑戰同一首歌《凡星》
可嵐面試片段首度曝光 3孩媽媽再戰同一首歌
可嵐去年參加《中年好聲音3》時在百強階段止步，經過一年的備戰後決定捲土重來。作為3位小朋友的媽媽，可嵐坦言去年海選失敗後一直耿耿於懷，今年特意選擇演唱同一首歌《凡星》來證明自己的實力。製作組透露可嵐今次表現相當有信心，更被歸類為「顏值擔當組」的成員之一，令人期待她能否在今次比賽中突破去年的成績。
《中年好聲音4》百強陣容曝光 各行各業高手雲集
據悉，香港賽區的100強選手陣容相當多元化，參賽者來自各行各業，包括歌唱導師、律師、投行執行董事、遺體化妝師、貿易銷售總監、廣告策劃員及健康科學家等專業人士。更令人驚喜的是，參賽者不僅來自本地，還有來自洛杉磯、菲律賓、日本、瑞典、蘇格蘭及德國等世界各地的追夢人齊聚一堂。製作組特別提到，當中有一位超強男高音選手的演出片段，連評審海兒及張佳添也看得目瞪口呆，足見今屆參賽者實力非凡。
香港賽區採用盲選賽制 首集已誕生3名5燈選手
《中年好聲音4》香港賽區將沿用其他賽區的「盲選」賽制，每位參賽者只能憑藉歌聲吸引評審按燈支持。賽制規定獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈的選手需要進入等候區等待翻盤機會，而獲得5燈全亮的選手則可直接晉級下一輪。據製作組透露，在即將播出的香港賽區首集中，眾多選手實力相當強勁，短短一集內竟然誕生了3名5燈選手，可見競爭之激烈。
網民熱議可嵐回歸 期待突破去年成績
可嵐重返《中年好聲音》舞台的消息一出，隨即引起網民熱烈討論。不少觀眾對這位3孩媽媽的堅持表示欣賞，「佢肯為夢想再嚟一次真係好勇敢」、「希望今次可以突破去年嘅成績」。也有網民好奇她選擇同一首歌的原因，「唱返同一首歌係想證明自己定係有其他原因？」特輯《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4之百強誕生》將於本周六晚8點播出，讓觀眾搶先了解各路選手的實力。
現年36歲的歌手可嵐在2014年時傳出被丈夫家暴的新聞，之後帶著兒子尤俊（Eugene）重過新生活。並肩負起單親媽媽的責任，身兼多職搏命搵錢照顧兒子，從此低調過生活，日前她突然在自己個人IG貼出Eugene啜啜她肚皮的相片，留言寫：「尤俊小朋友禱告咗八年，天父爸爸聽到佢嘅禱告，終於佢要做哥哥啦！」說明她已找到新的另一半，並有了新的家庭。
可嵐透露另一半身份
被問及與另一半的關係，可嵐只肯透露對方是圈外人，從事金融行業，由朋友介紹而成為戀人。被問到求婚的問題，可嵐指自己並沒簽婚書，更表示由於經歷過離婚，覺得感情穩定並不靠一書婚紙，她更認為婚紙代表責任這種說法會令她反感。她也在IG上出post表示：「After 8 years，我竟然還相信愛。」並上載一張摸住自己肚皮的照片，留言指：「開估BB性別啦！It’s a Boy！」談到兒子做了哥哥，可嵐指大仔有幫手照顧弟弟，她表示兒子很開心自己做了哥哥，更有幫手湊BB，而且很恨有細佬妹，平時已經會向媽媽要求。
親述家暴經歷 單親媽媽為兒子身兼7職
可嵐今年5月現身《360秒人生課堂》親述自己的故事，她08年出道、10年與拍拖年多圈外人奉子成婚、11年4月成為母親、慘歷四年家暴後，14年被傳媒爆出；當時29歲的可嵐獲好友當頭棒喝，終於決定一個人帶仔仔離開，踏出自力更生之路。為母則強，可嵐曾為生計身兼七職，兒子成為唯一的支柱和原動力，每年一首派台歌也是她的寄託。7年過去，可嵐終尋回自我，開展精彩的人生下半場。
可嵐因囝囝一個行動決心離婚
可嵐曾經歷歷時四年的家暴，最初為了囝囝幸福，她決定啞忍，但最後也是因為囝囝一句「No Daddy﹗Cannot hit Mummy」決定離開錯的男人、與兒子重過新生活。談到四年的陰暗歲月，可嵐坦言每晚等前夫回家時都是心慌慌，因不知對方心情是好還是壞:「嗰晚我聽到好大聲閂門聲，我心知不妙，就詐瞓一路唔出聲。佢行埋我床邊，係咁同我講嘢我冇應，過咗一陣，佢拎住一盤凍水淋醒我，嗰刻真係好驚。」
感激好友狠心鬧醒 重新振作打七份工養家 特技演員都做過
離開前夫後，可嵐獨自肩負養大兒子使命，但由於歌手收入不穩定，經濟壓力及心理創傷令可嵐一度情緒崩潰:「我每次都打畀同一個朋友係咁喊，有一日我朋友叫我唔好再打畀佢喊，佢話:『我話畀你聽你點解喊吖，因為你冇錢!』佢講中咗我死穴，但我只可以喊住否認，因為我覺得自己冇能力。」面對好友愛之深、責之切，可嵐終「發奮圖強」拼命賺錢，一人打七份工的她，就連動作特技演員也做過:「我有教沖咖啡、教唱歌、做電台主持、做保險、同Marketing 相關嘅工作，甚至動作特技演員都做埋。有一日我拍完打戲成腳都係瘀傷，返到屋企已經好夜，但我四歲嘅囝囝冇瞓等埋我。我突然覺得好內疚，我同佢
講:「Eugene對唔住，我唔係好媽咪，我冇畀到一個好幸福嘅屋企你。』阿仔當時摸住我啲瘀傷，眼紅紅咁望住我，我哋就係咁樣攬住喊。呢個畫面令我之後就算遇到任何困難都唔會放棄。」
鼓勵同路人「關鍵在於我哋嘅選擇」
堅強面對逆境、成功走出陰霾的可嵐坦言一度很介意被標籤「單親媽媽」及「家暴可嵐」:「但我依家介意，面對家暴同單親係冇得揀嘅，但我哋可以選擇唔放棄。我冇放棄到我小朋友，我繼續畀心機好努力、好正面咁過我嘅人生。(離婚)七年喇，我依家擁有自己嘅餐飲事業、仲可以繼續做歌手同拍戲，所以關鍵係在於我哋嘅選擇。」
可嵐爆丈夫動口後動手 家暴風波後與丈夫同枱食飯
14年7月爆出家暴風波的歌手可嵐（Colleen），揭發過去四年，丈夫尤子威一直對她動粗，從她公開的聲帶中，清楚聽到尤子威用粗言穢語謾罵她。14年4月，可嵐懷有第二胎，但被丈夫迫墮胎，忍無可忍之下，可嵐決定離婚，帶同3歲兒子Eugene搬出。不過一個月後，一家三口被影到同枱食飯，被質疑是「大龍鳳」，可嵐解釋，自事件曝光後，兩人關係反而緩和：
「佢聽番啲聲帶都覺得自己做錯咗，事件發生後大家冷靜落嚟，佢第一次同我道歉，我哋先開始講番嘢。」
為了兒子，一家三口開始每星期見面，溝通多了，關係逐步改善， 丈夫更主動要求復合， 安排婚姻輔導， 盡力挽救婚姻，可嵐決定暫緩離婚程序，給予兩人最後一次機會。
可嵐被丈夫迫墮胎
一場家暴風波，可嵐以為兩人從此玩完，想不到老公回頭是岸，彼此檢視了過錯，可嵐說：「佢發覺自己脾氣差，好易嬲，而我哋兩個都係敏感型嘅人，我可能有事覺得唔開心，個樣會好cool，佢一見到我好cool，即刻知道我唔開心，佢就仲忟憎，因為佢唔知點樣處理我嘅唔開心。女人唔開心想有人安撫，你冇安撫我反而繼續嬲，咪經常咁樣嘈交。」
14年4月，可嵐發現懷有第二胎，丈夫以經濟問題要求墮胎，強硬要求「你要落咗佢！」手術當日丈夫沒慰問，埋單後更以趕時間為由急急離去，當時可嵐對他死心，但後來兩人再溝通後，發現丈夫已感後悔，她無奈道：「佢講番係因為養唔起，餐廳當時開咗分店，以為會好生意，點知比預期中差，蝕好多，所以佢好驚。」可嵐聞言更感傷心，認為錢的問題總有方法解決，懊惱丈夫沒一早坦白，「佢性格比較大男人，唔想將呢啲問題講我聽，點解要自己一個人孭呢？我都可以出去做嘢搵錢，或者慳啲使囉，我相信總有辦法解決。我同佢講，其實我受好大傷害，嗰條始終係生命。」
可嵐的身體慢慢復元，繼續中港兩邊飛，在大陸登台、做旅遊小姐評審、飲食活動、在北京傳媒大學修讀碩士課程，在港又教咖啡班，瓣數多增加收入。「間中都會補吓身，不過比較懶又忙。有時聽到身邊朋友流產，都覺得生命係一個安排，唔係所有小生命都誕生到，自己整補品都會分埋畀朋友食。」最後結果是離婚還是復合，仍是未知之數，可嵐仍憧憬再懷下一胎，「最好係我老公㖭，如果我哋關係好到一個程度⋯⋯」
雙方叫停離婚 接受婚姻輔導
兩人後來分開住，處於冷靜期，有空間思考過失，他們亦各自返教會，得到教友們的開解，最重要是大家發覺仍深愛對方，「咁大家先會下決心去改，如果大家繼續改進，無論我哋之後係咪一齊都好，大家學識相處，小朋友見到都會開心啲。」可嵐由原本決絕分開，到現在軟化下來，對修補婚姻抱有一絲希望。
丈夫主動提出參加教會婚姻輔導，為期11星期，可嵐決定上完堂再作決定，「我好開心，都想大家好，我既然嫁得畀呢個老公，都想幸福㗎嘛，我覺得浪子回頭係最珍貴，唔好話佢真係浪子，但如果喺過程當中，我又可以改善自己都好，唔想重蹈覆轍。其實離婚早定遲早一樣，既然佢有心改進，我當然願意等埋呢三個月，如果都係相處唔來，我再進行離婚，起碼我有嘗試去改善。」
可嵐驚訝好友阿Yu亦遭家暴：到訪佢哋屋企冇異樣
當年可嵐與丈夫積極改善關係之際，輪到好友周永恒（Roy）和趙頌茹（Yu ）出事，她當初得知事件亦感難以置信，並透露Yu曾向她訴苦，「我出事之後， 佢哋不斷鼓勵我、開解我，輪到佢哋屋企有事，我就同老公關係改善中。我同阿Yu講，千祈唔好放棄，雖然周永恒有犯錯，但我相信你哋都會好起來，大家都需要時間空間，你依家最緊要處理好心情，我會大力為你哋代禱。」
可嵐出事後，曾與囝囝到訪他們家中，沒發覺異樣，「反而上去見到佢哋一家四口，我仲心頭一酸，好羨慕佢哋，小朋友有爸爸錫。所以之後阿Yu同我講呢件事，我都好訝異，係咪真㗎？唔係啩？」可嵐再沒聯絡Yu，不欲打擾她，「佢有太多傳媒追訪，唔方便聯絡，我哋需要俾佢安靜，當你聽到太多意見，教你點做，你自己會好亂，到夜晚自己一個人時，你只會重溫人哋講嘅嘢，心情會好難過。」
可嵐兒子K1開學被指粗魯
可嵐一邊處理夫妻關係，一邊睇實囝囝Eugene的K1生活，開學不久的他就讀萊恩幼稚園（元朗），非常適應學校生活，「佢讀過pre-nursery，一早適應咗，14年上K1佢完全冇喊過，知道有新朋友同佢玩。」原本Eugene在九龍區讀pre-nursery，但兩母子搬到元朗生活，要重新找學校，「呢間國際學校喺元朗區口碑唔錯，我個仔唔識講中文，同埋佢兔年出生率好爆，所以呢區都好難搵學校。」
未知是否有家暴陰影，初期老師指Eugene較粗魯，但經輔導後已有改進，可嵐說：「可能少少關係啦，但我諗最主要係佢學巴西柔術，係一種武術，好似柔道咁互撻，技術有關節技等等。佢每星期上兩堂，同學多數係日本人，呢種武術係日本傳統文化（起源日本，再傳入巴西發揚光大），可能招數好貼身推撞，佢就帶咗返學校。」
可嵐愧疚影響兒子情緒
父母間的衝突，Eugene一直感受到，經常向媽媽問起爸爸的去向，可嵐愧疚道：「我同老公啱啱分開時，有個幾月冇見面，佢不停問我爸爸喺邊，我就答佢爸爸忙緊工作，佢會繼續追問： Is daddy in the restaurant? Why don’t daddy go home? 我答He is in his home，佢就話Here ishis home！我都唔知點答⋯⋯呢段時間佢都幾情緒化，久唔久會嗌，扭計多咗。」幸好現在父母關係改善，Eugene的情緒亦穩定下來，對小朋友成長來說，父母能夠破鏡重圓，總比單親環境好，但最後還是…
2014年採訪：Sunday Kiss Vol.180
撰文：Ling 攝影：黃大立（ 部分相片由受訪者提供）
化妝：MOD 髮型：Alexx Chan@Queen’s Private i
服裝： LOVEIS@D-mop Zone,Sherry & Jayden
指甲： Belle@Nail Expert Pro 場地：甲子A Kids（tel: 2394 2933）