中年好聲音4｜吳亦偉唱《開到荼蘼》人格分裂！近乎發癲奪94分MVP

「全能 ACE」吳亦偉在最新一集《中年好聲音4》中，選唱王菲名曲《開到荼蘼》引爆全場！他從企定定唱歌到突然俯身、蹲下，甚至展現近乎「發癲」的飆高音，其瘋狂演出震撼評審，最終更以全場最高分榮登MVP，究竟他是如何駕馭這首神曲？