中年好聲音4｜吳亦偉唱《開到荼蘼》人格分裂！近乎發癲奪94分MVP

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「全能 ACE」吳亦偉在最新一集《中年好聲音4》中，選唱王菲名曲《開到荼蘼》引爆全場！他從企定定唱歌到突然俯身、蹲下，甚至展現近乎「發癲」的飆高音，其瘋狂演出震撼評審，最終更以全場最高分榮登MVP，究竟他是如何駕馭這首神曲？

吳亦偉舞台近乎發癲 唱到人格分裂

「全能 ACE」吳亦偉在台上演繹王菲的《開到荼蘼》，將歌曲中的瘋狂與掙扎表現得淋漓盡致。他除了展現廣闊音域，更在舞台上不停轉換情緒，從最初的冷靜，到中段隨音樂節奏俯身、蹲下，最後更近乎「發癲」地飆高音，整個演出絕無冷場，充滿戲劇張力。吳亦偉在演唱後透露，這種「人格分裂」的演繹方式原來有跡可尋，他直言在拍攝MV時，導演同樣要求他做出享受、害怕、瘋狂等不同情緒，讓他笑稱：「像變了四、五個人。」

張佳添激讚超水準 肥媽：佢享受我哋都享受

吳亦偉的精彩演出贏得評審團一致盛讚。評審張佳添激讚他已是用靈魂在唱歌，肢體動作更是超水準，表示：「淨係睇你嘅肢體語言已經覺得好好睇。」關心妍亦稱讚，從未聽過如此動聽的男人版《開到荼蘼》，認為吳亦偉的唱歌態度及Groove都無可挑剔。肥媽則大讚他的歌聲充滿感染力，能讓觀眾不由自主地跟著擺動身體，並總結道：「佢享受舞台，我哋自然享受舞台。」最終，吳亦偉憑藉超凡表現，以全場最高的94分，榮登今集的MVP。

網民洗版式激讚：睇到起雞皮

吳亦偉的破格演出在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言大讚。「吳亦偉真係全能ACE！睇到我起雞皮！」「呢個版本嘅《開到荼蘼》好有驚喜，完全係佢自己嘅風格！」「94分實至名歸，MVP當之無愧！」「睇佢表演好似睇緊一場舞台劇，太投入喇！」「佢嘅瘋狂唔係亂咁嚟，係有設計過，好正好癲！」「今集MVP一定係佢，無懸念。」

中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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