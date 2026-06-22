中年好聲音4｜周志康劉威煌17年兄弟情合體！評審狠批：好睇但未夠好聽

相隔17年，昔日《超級巨聲》戰友周志康與劉威煌，昨晚（21日）在《中年好聲音4》舞台首度以「兄弟檔」合體，Rock爆獻唱《失魂》！兩人台上火花十足，惟演出評價兩極，評審周國豐更狠批「好睇但未夠好聽」，究竟發生甚麼事？