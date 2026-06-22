中年好聲音4｜周志康劉威煌17年兄弟情合體！評審狠批：好睇但未夠好聽
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相隔17年，昔日《超級巨聲》戰友周志康與劉威煌，昨晚（21日）在《中年好聲音4》舞台首度以「兄弟檔」合體，Rock爆獻唱《失魂》！兩人台上火花十足，惟演出評價兩極，評審周國豐更狠批「好睇但未夠好聽」，究竟發生甚麼事？
17年兄弟檔首合體 周志康邪魅表情搶鏡
同是第一屆《超級巨聲》出身的周志康與劉威煌，昨晚在「中123助力賽」歷史性同台，17年兄弟情盡在不言中。兩人以充滿感染力的喊聲開場，無論是肢體動作還是眼神交流都默契十足，舞台火花四射。一向擅唱抒情歌的周志康，更罕有地展露狂野不羈的一面，全程以邪魅表情示人，讓觀眾眼前一亮。
周國豐狠批副歌失準：搞唔掂喎
雖然舞台表現力十足，但兩人的歌聲卻未完全征服評審。最終《失魂》只獲得86分。張佳添大讚演出「有能量、合拍、有態度」，但周國豐卻持相反意見，直言「好睇但未夠好聽」。他承認兩人開聲時令人驚艷，尤其欣賞周志康唱出力量感，但隨即批評後半段表現失準：「嗰個副歌搞唔定喎！」他建議周志康可以再放開一點，令整體表現更上一層樓。
網民反應兩極：回憶返哂嚟但唱功要加油
節目播出後，這對「巨聲兄弟」的合體引起網民熱烈討論，意見亦相當兩極。有觀眾大打情懷牌：「回憶返哂嚟！《巨聲》兄弟合體太感動！」、「我覺得好好睇喎，舞台感搭救啦！」、「志康個樣好妖，估唔到佢可以咁rock！」但亦有網民認同評審的觀點：「周國豐講得啱，個chorus真係炒炒哋…」、「有火花但唱功真係要再加油。」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期