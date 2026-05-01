中年好聲音4｜周志康馬浩宜借位咀嘴！人夫辣舞激嬲老婆？浩宜自爆：晚晚催眠自己

《中年好聲音4》最新一集戰況激烈，當中人夫周志康與人妻馬浩宜的合唱舞台，竟上演火辣辣的貼身舞，兩人不但攬腰、面貼面，更上演借位咀嘴，令全場嘩然！志康更笑言前一晚幾乎被老婆扭甩耳仔，究竟這場大膽演出背後有何幕後趣聞？