中年好聲音4｜周志康馬浩宜借位咀嘴！人夫辣舞激嬲老婆？浩宜自爆：晚晚催眠自己
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《中年好聲音4》最新一集戰況激烈，當中人夫周志康與人妻馬浩宜的合唱舞台，竟上演火辣辣的貼身舞，兩人不但攬腰、面貼面，更上演借位咀嘴，令全場嘩然！志康更笑言前一晚幾乎被老婆扭甩耳仔，究竟這場大膽演出背後有何幕後趣聞？
台上火辣演出借位咀嘴 全場嘩然
今集焦點絕對落在周志康與馬浩宜合唱鄭秀文經典快歌《Chotto 等等》的大膽演出！兩人為求突破，將歌曲重新改編，加入大量性感元素，務求營造出充滿愛情故事張力的感覺。舞台上，兩人身穿閃亮舞衣大跳辣身舞，動作極盡挑逗，包括攬實對方拗腰、幾乎面貼面共用一支咪唱歌，最高潮一刻更上演借位咀嘴，瞬間令全場觀眾睇到嘩嘩聲，連坐在觀眾席上的兩人另一半也忍不住大叫起來，場面極度震撼！
志康自爆險被扭耳仔 浩宜曾嫌棄對方
談到這次破格演出，志康透露是為了突顯歌曲中「欲拒還迎」的感覺，更笑言不能浪費浩宜的逆天長腿。不過，已為人夫的他為此也付出「代價」，他笑稱：「前一晚幾乎被老婆扭甩耳仔！」而浩宜則語出驚人，自爆綵排初期其實是「嫌棄」拍檔志康，為了投入角色，她唯有不停催眠自己，更在台上大爆：「晚晚逼自己講周志康好靚仔！」此話一出即引得全場爆笑，可見兩人為演出確實下了不少苦功。
網民熱議反差感：人夫玩咁大？
節目播出後，這段表演隨即引起網民熱烈討論，不少人對兩人已婚身份仍作如此大膽演出感到驚訝。有網民留言大讚：「嘩！呢個台型不得了！完全唔似《中年》！」、「周志康原來可以咁放！刮目相看！」、「浩宜對腳真係逆天長腿，好正！」亦有網民搞笑地將焦點放在他們的另一半身上：「佢哋老婆老公喺台下個樣肯定好精彩！」、「返屋企要跪玻璃啦！」、「為咗比賽真係去到好盡！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期