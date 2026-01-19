中年好聲音4｜46歲退役軍人周遊格挑戰《命硬》奪5燈 海兒讚不絕口

《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》香港賽區最終回昨晚播出，46歲來自廣州的退役軍人周遊格憑藉高難度曲目《命硬》成功奪得5燈，成為全場焦點！這位現職創作歌手選擇挑戰極具難度的歌曲，最終獲得全部評審一致認可，表現相當震撼。加上其他3名新晉5燈選手，香港賽區正式誕生13名5燈選手，70強名單全面出爐。