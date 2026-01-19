中年好聲音4｜46歲退役軍人周遊格挑戰《命硬》奪5燈 海兒讚不絕口
退役軍人周遊格挑戰《命硬》技驚四座
周遊格作為一名退役軍人轉型創作歌手，在最終回中展現出驚人實力。他大膽選擇高難度曲目《命硬》，這首歌對於歌手的技巧要求極高，但周遊格卻能夠完美駕馭，成功征服全部評審。海兒對其表現讚不絕口，直言「我睇到最特別嘅位，係佢嘅身體同唱歌融為一體，完全in sync」，可見其演出功力已達到專業水準。張佳添更提出寶貴意見，建議「你可以喺前面稍微收一至兩成，然後慢慢咁做上去…最尾嘅高潮就會有淋漓盡致嘅感覺」。
香港賽區最終回4名5燈選手全面誕生
除了周遊格外，昨晚還有3名選手成功奪得5燈殊榮。35歲來自馬來西亞的駐場歌手尹景順以《身騎白馬》獲得評審認可，35歲來自台北的駐唱歌手蔡宓婕則憑《聽我唱歌》成功晉級，加上之前已官宣的前歌手可嵐演唱《你是你本身的傳奇》，4人合力為香港賽區畫下完美句號。連同之前誕生的9名5燈選手，本賽區合共產生13名5燈選手，競爭相當激烈。
70強選手名單正式出爐準備1對1 PK
完成香港賽區比賽後，70強選手正式誕生，名單包括謝旻樺、楊嘉瓏、唯一（MJ）、麥曉東、馮惠雅、王子健、錢偉浩、萬博文、林雷諾、曾顯信、王臻、胡顥耀、羅輯、陳勝傑、溫迪林、沈偉、周萍、陶枳樽、鄭富安、羅陽、王卓樂、李國煒、鄭康淇、彭梓嘉、科亞高巴、吴亦偉、陳旭培、馬浩宜、許雲妮、許美琪、蔡文駒、范子睿、蔡宓婕、周遊格、可嵐、尹景順、林永強、何晶晶、鄧彦衡、陳穎詩、郭美汐、郭哲宏、官宏駿、陳逸璇、黎若雪、莫煥基、鄭家聲、袁帥、尤淑情、卓猷燕、朱珠、雷小雷、企鵝人、古祖兒、梁煜坤、戴藝、林靖枝、獅子王、朗尼、許雪榕、謝昉益、鄭仲豪、鄧淑賢、黃藝輝、唐伯虎、貓女郎、白羊君、白眉鷹王、樹熊公子、鹿七伯。這70名選手將在下集進行殊死1對1 PK賽，淘汰賽正式開始。
賽制升級1對1 PK戰即將上演
隨著香港賽區圓滿結束，《中年好聲音4》正式進入更加激烈的淘汰賽階段。70名選手將進行1對1 PK對戰，這意味著每場比賽都會有選手被淘汰出局，競爭將會更加白熱化。每位選手都必須拿出最佳狀態應戰，稍有不慎就會被對手擊敗，無緣繼續追夢之路。觀眾可以期待下集將會有更多精彩對決和意外結果出現。