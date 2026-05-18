中年好聲音4｜姚兵慘遭淘汰！被狠批似「喃嘸」臨別感言感激樂易玲惹鼻酸

昨晚（17日）播出的《中年好聲音4》迎來殘酷淘汰賽，賽前被視為實力唱將的姚兵，竟因表現失準慘遭Foul出局，更被評審狠批歌聲似「喃嘸」，最終僅得81分，成為第17名。他臨別一番感言多謝樂易玲及幕後團隊，場面令人鼻酸。另一位選手馬浩宜亦同時被淘汰，淚灑舞台。