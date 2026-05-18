中年好聲音4｜姚兵慘遭淘汰！被狠批似「喃嘸」臨別感言感激樂易玲惹鼻酸
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昨晚（17日）播出的《中年好聲音4》迎來殘酷淘汰賽，賽前被視為實力唱將的姚兵，竟因表現失準慘遭Foul出局，更被評審狠批歌聲似「喃嘸」，最終僅得81分，成為第17名。他臨別一番感言多謝樂易玲及幕後團隊，場面令人鼻酸。另一位選手馬浩宜亦同時被淘汰，淚灑舞台。
姚兵僅奪81分出局 張佳添狠批：只懂用力不懂用氣
被編入「進取之路」的姚兵，以其招牌的雄渾聲線演繹歌曲《你不在》，可惜表現未如理想。評審張佳添直斥其問題所在，批評他只懂用力、不懂用氣，更毫不留情地指出：「前面比較中低音嘅咬字，我可以話太求其。」而評審周國豐的評語更為尖銳，直指姚兵的歌聲聽起來像「喃嘸」，令全場嘩然。最終，姚兵只獲得81分的低分，在待定區與其他選手比較後，被宣佈淘汰出局，遺憾告別舞台。
姚兵瀟灑告別舞台：從未見過咁勁嘅團隊
雖然被評審狠批兼淘汰，但姚兵依然盡顯風度。在離場前，他特別感謝高層樂易玲的提攜以及公司的栽培，更對節目組給予極高評價：「我從來都冇見過咁勁嘅團隊、評審，真係用心對待每一個選手。」發言盡顯其氣量與感恩之心。隨後，姚兵與一眾並肩作戰的戰友們攬作一團，互相安慰及道別，最後瀟灑地轉身離開，為他的《中4》之旅劃上句號。
馬浩宜同被Foul淚灑舞台 感激老公支持任性追夢
在節目尾聲，評審們經過「退庭商議」後，決定在待定區淘汰兩人，除了姚兵外，另一位被Foul的選手是馬浩宜。於上半場演唱《你不是第一個離開的人》時失準的馬浩宜，最終成為《中4》的第18名。宣佈結果後，她強忍淚水表示，自己生了小朋友不久便來參賽，非常感激老公一直支持她的「任性」，也很高興能認識到一班戰友，可以一齊在舞台上追逐夢想，場面感人。
網民大感可惜：姚兵唔應該走
姚兵被淘汰的結果令不少網民大感意外和可惜，紛紛在討論區留言。有網民表示：「吓？姚兵都Foul？太意外！佢把聲好厚實㗎喎！」「評審要求好高，『喃嘸』呢個比喻好狠…但又好似有啲道理。」「雖然今次失準，但姚兵整體實力唔差，咁早走真係好可惜。」「馬浩宜都好慘，做媽媽出嚟比賽唔容易，加油呀！」「比賽就係咁殘酷…希望佢哋繼續唱歌！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期