中年好聲音4｜尤淑情飆高8度！周國豐張佳添為佢爆分歧？
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被視為「大魔王」之一的尤淑情在《中年好聲音4》舞台上，身穿耀眼Bling Bling裙深情獻唱莫文蔚名曲《如果沒有你》，更大膽挑戰唱高8度飆高音，演出震撼全場！然而，她的精湛演出卻罕有地引發評審周國豐與張佳添的重大分歧，究竟發生了什麼事？
尤淑情挑戰唱高8度 關心妍感動到呆
尤淑情身穿搶眼的Bling Bling戰裙登場，深情演繹莫文蔚的經典金曲《如果沒有你》。為了將歌曲情感推向極致，她更大膽挑戰唱高8度飆高音，將情感與技巧完美結合，最終奪得93分佳績。其極具感染力的演出，令評審關心妍深受感動，坦言：「你把聲一開已經令我可以喊，你把聲情感好深，你好勁，自製難度，個澎湃感直情係……我呆呀！」而在MV方面，淑情更找來「中3暖男」羅逸軒擔任男主角，為歌曲增添更多故事感。
周國豐破例給94分 張佳添狠批致命弱點
最精彩的畫面出現在評審席上！自認「冷血」的評審周國豐，今次竟徹底被尤淑情的歌聲打動，更破例給出94分，他解釋：「佢用咗一種好技巧方式嘅爆，再加上埋佢嘅感情，令我相信嗰種爆唔係技巧爆出嚟，而係內在真係爆出嚟，可以令到冷血嘅評審想喊。」然而，另一位評審張佳添卻持相反意見，直指淑情的致命弱點：「中音至中低音唔係你發揮得最好」，更認為：「前半首歌不斷重複嗰啲『Hey Hey』好需要用呢隻氣息去演繹，咁先會帶得出嗰個味道。」兩大「門神」的評分及意見出現罕見的重大分歧，成為全晚焦點。
網民熱議評審分歧：兩個講法都有道理
周國豐與張佳添的意見分歧，瞬間成為網民討論的焦點，不少觀眾都認為兩位評審的觀點各有道理。「淑情唱得好好，完全同意周國豐，聽到想喊！」「張佳添講得都有道理，前半段係有啲弱，但瑕不掩瑜啦。」「兩個評審都好專業，唔同角度去睇，我哋觀眾學到嘢。」「好想睇冷血周國豐喊出嚟個樣！」「其實有爭議先好睇，證明個表演有層次。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期