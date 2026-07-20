中年好聲音4｜尤淑情飆高8度！周國豐張佳添為佢爆分歧？

被視為「大魔王」之一的尤淑情在《中年好聲音4》舞台上，身穿耀眼Bling Bling裙深情獻唱莫文蔚名曲《如果沒有你》，更大膽挑戰唱高8度飆高音，演出震撼全場！然而，她的精湛演出卻罕有地引發評審周國豐與張佳添的重大分歧，究竟發生了什麼事？