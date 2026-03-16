中年好聲音 4｜尤淑情唱《我最親愛》奪MVP！真情流露竟觸動肥媽憶亡夫爆喊
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今集《中年好聲音 4》紅隊的尤淑情憑一曲張惠妹名曲《我最親愛的》感動全場，以98分超高分勇奪節目首個MVP！她將對遠在馬來西亞老公的思念完全注入歌聲，竟意外觸動評審肥媽憶起亡夫，當場淚灑人前，場面極度感人。究竟是怎樣的歌聲，能有如此強大的感染力，連冷血的周國豐都為之動容？
尤淑情傾情獻唱《我最親愛》 98分高分奪首個MVP
今集《中年好聲音 4》的焦點絕對落在最後登場的紅隊選手尤淑情身上。她選擇挑戰張惠妹極高難度的經典歌曲《我最親愛的》，憑藉其極具爆發力及充滿故事性的歌聲，成功征服所有評審，最終奪得98分的驕人成績，更一舉拿下本季首個MVP殊榮，為紅隊搶下重要一仗。尤淑情的演繹不單是技巧的展現，更是情感的完全釋放，每一個音符都彷彿在訴說著一個深刻的故事，讓在場所有觀眾都完全沉浸在她的音樂世界之中，久久不能自拔。
尤淑情剖白選曲心聲 「好想唱畀老公聽」
尤淑情在賽後坦言，自己從未想過會以《我最親愛的》這首歌出戰，全因歌曲難度太高，幸得導師布志綸的鼓勵和「逼迫」，才讓她下定決心挑戰。她透露自己已超過十天沒有返回馬來西亞見家人，因此將對丈夫的濃烈思念全部投射在歌曲之中，她感性地說：「呢首歌好想唱畀老公聽，因為我喺馬來西亞係一個非常非常幸福嘅女人，老公經常照顧我，我乜嘢都唔使煩，我好似唔長大嘅一個女仔。但我喺呢度我想畀佢知道，我親愛的，無論點樣我喺呢度都會堅強，叫佢唔使擔心我。」真摯的告白感動全場。
肥媽憶亡夫當場爆喊 張佳添激讚「神來之筆」
尤淑情充滿感情的歌聲，令三位女評審肥媽、海兒及谷婭溦都深受感動，紛紛落淚。當中肥媽更是哭成淚人，坦言尤淑情的歌聲讓她無法不想起亡夫：「其實你唱緊呢首歌嘅時候，我係唔想諗起我老公，其實我都好想問老公你過得好唔好！我個人覺得感情、感覺係勝於技巧。」而評審張佳添則從技術層面給予高度評價，他特別指出尤淑情在一個長音的尾段，聲音突然變得沙啞，形容這是「神來之筆」，這個微小的瑕疵反而成為了最動人的情感爆發點，讓整首歌曲的感染力提升到極致。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期