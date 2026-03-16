中年好聲音 4｜尤淑情唱《我最親愛》奪MVP！真情流露竟觸動肥媽憶亡夫爆喊

最新娛聞
東方新地

廣告

今集《中年好聲音 4》紅隊的尤淑情憑一曲張惠妹名曲《我最親愛的》感動全場，以98分超高分勇奪節目首個MVP！她將對遠在馬來西亞老公的思念完全注入歌聲，竟意外觸動評審肥媽憶起亡夫，當場淚灑人前，場面極度感人。究竟是怎樣的歌聲，能有如此強大的感染力，連冷血的周國豐都為之動容？

尤淑情傾情獻唱《我最親愛》 98分高分奪首個MVP

今集《中年好聲音 4》的焦點絕對落在最後登場的紅隊選手尤淑情身上。她選擇挑戰張惠妹極高難度的經典歌曲《我最親愛的》，憑藉其極具爆發力及充滿故事性的歌聲，成功征服所有評審，最終奪得98分的驕人成績，更一舉拿下本季首個MVP殊榮，為紅隊搶下重要一仗。尤淑情的演繹不單是技巧的展現，更是情感的完全釋放，每一個音符都彷彿在訴說著一個深刻的故事，讓在場所有觀眾都完全沉浸在她的音樂世界之中，久久不能自拔。

尤淑情剖白選曲心聲 「好想唱畀老公聽」

尤淑情在賽後坦言，自己從未想過會以《我最親愛的》這首歌出戰，全因歌曲難度太高，幸得導師布志綸的鼓勵和「逼迫」，才讓她下定決心挑戰。她透露自己已超過十天沒有返回馬來西亞見家人，因此將對丈夫的濃烈思念全部投射在歌曲之中，她感性地說：「呢首歌好想唱畀老公聽，因為我喺馬來西亞係一個非常非常幸福嘅女人，老公經常照顧我，我乜嘢都唔使煩，我好似唔長大嘅一個女仔。但我喺呢度我想畀佢知道，我親愛的，無論點樣我喺呢度都會堅強，叫佢唔使擔心我。」真摯的告白感動全場。

肥媽憶亡夫當場爆喊 張佳添激讚「神來之筆」

尤淑情充滿感情的歌聲，令三位女評審肥媽、海兒及谷婭溦都深受感動，紛紛落淚。當中肥媽更是哭成淚人，坦言尤淑情的歌聲讓她無法不想起亡夫：「其實你唱緊呢首歌嘅時候，我係唔想諗起我老公，其實我都好想問老公你過得好唔好！我個人覺得感情、感覺係勝於技巧。」而評審張佳添則從技術層面給予高度評價，他特別指出尤淑情在一個長音的尾段，聲音突然變得沙啞，形容這是「神來之筆」，這個微小的瑕疵反而成為了最動人的情感爆發點，讓整首歌曲的感染力提升到極致。

中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尤淑情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 