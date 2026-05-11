中年好聲音4｜尹景順唱《阿嬤話》奪93分！憶亡婆爆金句全場淚崩
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昨晚《中年好聲音 4》上演催淚一幕，「東方不敗」尹景順憑藉一首閩南語歌曲《阿嬤的話》悼念已故的婆婆，真摯情感跨越語言隔閡，不但令全場觀眾及評審淚腺失守，更豪奪93分成為全晚最高分！評審肥媽、海兒哭成淚人，究竟他分享了甚麼故事，能如此擊中人心？
尹景順強忍淚水獻唱 奪全晚最高93分
壓軸登場的「東方不敗」尹景順，選唱了蕭煌奇為紀念祖母創作的閩南話歌曲《阿嬤的話》，獻給已離世的婆婆。景順透露自小在婆婆家長大，感情極為深厚，他在台上強忍淚水憶述與婆婆的點滴，雙眼充滿思念：「阿婆對我嚟講係非常非常重要嘅一個人，雖然佢依家唔喺度，但係佢以前講嘅每一句說話，我都會記一世。」景順真情流露、入心入肺的演唱，即使觀眾與評審大多聽不懂閩南話，但其歌聲依然直擊心靈深處，最終贏得全場掌聲，並以93分超高分直接晉級。
尹景順憶述錯過見婆婆最後一面 爆金句「對佢夠好就唔需要遺憾」
談及與婆婆的最後時光，尹景順坦言因婆婆病逝時未能趕及見其最後一面，但他卻表示心中沒有遺憾，並分享了自己的人生觀，一句話感動全場。他堅定地說：「人喺度嘅時候只要對佢夠好，就唔需要遺憾！」這番話不僅展現了他對婆婆的深愛，也為「孝順」與「遺憾」帶來了新的註解，讓在場人士無不動容，深刻反思與家人相處的意義。
肥媽哭成淚人激讚：你搞到我喊到成隻狗咁
尹景順的表演引爆全場「催淚彈」，評審肥媽首先哭着大讚：「你搞到我喊到成隻狗咁，你要明白我有17個孫啊！你帶到我哋去一個好溫暖、好溫馨嘅家庭裏面，每一粒音都到位，同埋畀到個 Message 我哋。」同樣與婆婆感情深厚的海兒也感同身受，隔空向自己的婆婆喊話：「婆婆都有睇《中年好聲音 4》，想同婆婆講婆婆 I love you，我愛你！」就連出名「冷血」的周國豐亦被深深感動，稱讚景順成功將一首催淚歌變成溫暖的歌曲：「你好厲害！」
網民洗版式感動留言：聽唔明但係聽到喊
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛留言表達感動。「雖然一句都聽唔明，但係個感情真係好到位，我同屋企人一齊睇一齊喊！」「『對佢夠好就唔需要遺憾』呢句真係金句，提醒咗我要多啲陪屋企人。」「尹景順真係東方不敗，唔止唱功，感情演繹都係頂級！」「肥媽喊得好真實，完全係做嫲嫲嘅心聲！」「今集《中年好聲音》真係太多洋蔥，要準備定紙巾睇。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期