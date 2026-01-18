中年好聲音4｜「大馬周深」尹景順女聲奪5燈 谷婭溦13年戰友重逢哽咽
尹景順女聲唱腔震撼全場 評審激讚封「大馬周深」
尹景順一開口唱《身騎白馬》以女子腔聲線立即令全場為之一震，令到張佳添感到雌雄莫辨唔知點畀分！海兒激讚好反差，更「肥媽」上身以美食形容「好似一碟Fusion菜」，即獲肥媽的肯定！張佳添更是興奮地大讚「你直頭可以叫『馬來西亞周深』，你嘅可能性係無限嘅！」而周國豐更直接封尹景順為「東方不敗」，可見評審們對他的表現有多震撼。尹景順憑著超強台風和獨特聲線，成功在香港賽區最終回斬獲5燈佳績。
谷婭溦13年前戰友重逢 台上哽咽場面感人
最令人意外的是，原來谷婭溦與尹景順13年前曾是歌唱比賽中並肩作戰的戰友！當尹景順表演完畢後，溦溦頓時感慨萬千忍不住哽咽道「我們都一直在追夢的路上，我好開心可以喺香港見到你，加油！」這番話瞬間觸動全場觀眾，掌聲雷動。兩人在2012年《華人星光大道2》同時入圍105強，當時22歲的谷婭溦取得年度殿軍，尹景順則排名27，如今13年後在香港舞台重逢，別具意義。
谷婭溦16歲不理父親反對而開始研學聲樂，以全湖南第1名、全中國第2名的成績考進武漢音樂學院，後來成為美國波士頓音樂學院的在讀研究生（主修美聲）。2009年，她參加由湖南衛視舉辦的歌唱節目《快樂女聲》，從長沙賽區20強成功進入全國60強；2011年10月推出首支個人單曲《想家》。2012年，赴台灣參加《華人星光大道2》，並取得年度殿軍，繼而留在當地發展兩年！2014年以踢館者身份參與無綫電視歌唱選秀節目《超級巨聲4》，才正式到香港TVB發展。
尹景順賦予歌曲全新意義 用音樂詮釋追夢路
談及選歌原因，尹景順以自己獨特角度賦予《身騎白馬》不一樣的意義。他深情地說「其實《身騎白馬》呢首歌係講愛情，但係有時我哋將唱歌當咗我哋嘅愛情，咁呢首歌好似…錯失咗機會，但係我唔放棄繼續去追，係用一個比較唔一樣嘅睇法去睇呢首歌」。這番話不但展現了他對音樂的深度理解，更道出了許多追夢者的心聲，令人深受感動。
歌唱比賽常客累積豐富經驗 曾奪《The Voice》第四名
尹景順絕非新手，他是歌唱比賽常客，包括曾參加《The Voice決戰好聲2017》、《華人星光大道2》以及《Astro新秀大賽》，累積了豐富的舞台表演經驗。在2017年《The Voice決戰好聲2017》中，他更獲得第四名佳績。當時他分享心聲「有人說，我拿第四名看起來很開心，因為大家都把它當比賽看，而我就是當這幾個月在做一場盛大的演出，所以名次真的不重要，最重要，享受音樂，享受舞台！」這種正面態度正是他能在舞台上發光發熱的原因。
尹景順私下爆肌身材超反差 網民驚呼完全估唔到
翻查尹景順的社交網，發現他私下努力做運動練出完美爆肌身材，身形弗到漏，與台上溫柔女聲形象形成巨大反差！網民看到照片後紛紛留言「完全估唔到佢咁fit」、「聲音同樣貌真係好大對比」、「台上台下兩個人咁」。這種反差萌更增加了他的話題性，令觀眾對這位「大馬周深」/「東方不敗」更加好奇和關注。