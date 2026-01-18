中年好聲音4｜「大馬周深」尹景順女聲奪5燈 谷婭溦13年戰友重逢哽咽

《中年好聲音4》香港賽區最終回出現超級震撼場面！來自馬來西亞的35歲駐場歌手尹景順（Eugene）以一首閩南語《身騎白馬》配上極驚艷的「女聲」唱腔，瞬間征服全場評審奪得5燈！更令人意外的是，原來他與谷婭溦竟然是13年前歌唱比賽的戰友，兩人台上重逢一幕感動全場。而翻查尹景順社交網，發現他私下爆肌身材與台上女聲形象形成巨大反差，網民直呼「完全估唔到」！