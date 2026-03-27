中年好聲音 4｜東方不敗尹景順唱《路過人間》！突收起技巧自爆：我唔敢釋放感情
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向來以超凡歌唱技巧見稱的「東方不敗」尹景順，在《中年好聲音 4》舞台上竟做出驚人舉動，毅然收起最強武器，以純粹真摯的感情獻唱《路過人間》。他更在台上罕有地剖白內心，直言自己最大的弱點是「唔敢釋放感情」，此話一出即時嚇窒主持車婉婉，究竟這位技巧王者背後有何不為人知的掙扎？
尹景順「雌雄同體」歌聲演繹《路過人間》
在「黑白榮耀換位賽」中，尹景順的表現讓全場觀眾耳目一新。有別於過往著重技巧的表演，他這次選擇收起炫技，全情投入演繹治癒系歌曲《路過人間》。他獨特的「雌雄同體」歌聲，將歌曲中的溫暖感覺詮釋得淋漓盡致，連評審海兒也聽到如痴如醉，完全沉浸在他的歌聲世界裡。這次反差極大的演出，成功展現了尹景順在技巧之外的感性一面。
尹景順驚爆唱歌弱點「我唔敢釋放自己感情」
演出過後，尹景順坦言之所以選唱這首歌，是因為非常喜歡其溫暖治癒的感覺。隨後，他更語出驚人地自我剖白，向觀眾揭示自己一直以來的唱歌弱點：「講真！我唱歌咁耐，我輸大家咁多嘅係我感情冇咁好，因為我唔敢釋放自己嘅感情。」這位在台上揮灑自如的「東方不敗」，竟有著不敢釋放情感的內心掙扎，讓不少觀眾大感意外。
車婉婉聞言嚇窒「釋放咗都唔知點算」
對於尹景順的真情告白，主持人車婉婉顯得相當驚訝。她聽罷後即時笑言：「你未釋放都咁樣，釋放咗都唔知點算！」這句半開玩笑的回應，一方面緩和了現場的嚴肅氣氛，另一方面也側面印證了尹景順的強大實力。車婉婉的反應正正說出了觀眾心聲，大家更期待他未來能真正突破心魔，展現出釋放感情後更震撼的舞台魅力。
網民洗版激讚「聽到起雞皮」
尹景順這次突破性的演出，在網上引起極大迴響，網民紛紛洗版留言大讚。
「尹景順唔炫技都咁屈機！呢個版本嘅《路過人間》好有feel！」
「聽到起雞皮！佢把聲真係獨一無二，係上天嘅禮物。」
「好欣賞佢夠膽承認自己弱點，呢啲先係真正嘅藝術家。」
「估唔到東方不敗都有柔情一面，反差萌！」
「婉婉講得啱，佢釋放咗感情仲得了嘅！超級期待！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期