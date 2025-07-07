中年好聲音4｜張佳添前妻3大原因預測海兒冇份做評審 直言對方靚女「少布」夠吸引
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TVB選秀節目《中年好聲音》向來備受歡迎，繼5月《中3》舉辦總決賽後，曾志偉事後接受訪問時就宣布即將開拍《中4》，而海選亦已在進行當中。不過近日《中4》傳出評審陣容將有變動，令不少樂迷關注誰會繼續留任。張佳添前妻、資深填詞人黃敬佩在個人頻道直言，最有可能離任的評審是海兒，引發網民熱議……
黃敬佩重提伍仲衡洪欣怡事件
黃敬佩曾任《聲夢傳奇2》評審，近日佢在個人YouTube頻道分享一段關於《中4》嘅影片，並在片中指出《中年好聲音》的評審陣容相對固定及各有人設，兼重提伍仲衡洪欣怡事件：「好多人話伍仲衡離開之後，冇咁好笑，佢哋都有個人設擔當，肥媽就係溫情，比較人性角度去處理；伍仲衡比較幽默，要求比較高，所以之後成日90分以上，因為有個手緊嘅評判走咗。」而周國豐以資深DJ的視角全面評分，張佳添則專注歌唱技巧，旨在挖掘「星級」潛質。
黃敬佩直言海兒夠sexy有賣點
談及海兒，黃敬佩不諱言她的吸引力及學歷：「點解整個咁後生嘅海兒老師，我相信有原因嘅，首先養眼先，佢IG followers都唔少，好sexy，又唱到歌又sexy，但係老老實實就係有少少好似唔係咁……比起伍仲衡同其他評審，夾嘅程度有啲唔一樣，因為佢舍後生，同埋因為佢係（唱）古典。」
黃敬佩3原因分析海兒冇份做《中4》評審
黃敬佩隨後更在片中指出3原因，分析海兒可能冇份擔任《中4》評審：「海兒唱開古典音樂，同流行歌好唔同，佢係咪真係適合長期做呢個節目評審呢？而海兒未夠30歲，可能好多參賽者揀選嘅歌，佢都未必咁熟悉，佢太後生可能同歌曲冇共鳴感。對以前嘅歌熟悉係好重要，如果一個評審，係熟悉嗰個時代，可以講到當年嘅感受，係會更有說服力。」直言海兒太年輕，而且亦專業於古典音樂而非流行音樂。
黃敬佩更在片中貼出海兒交談嘅片段，片中海兒略顯疲態，並透露當時忙於彩排舞台劇，更稱即將推出新歌。因此黃敬佩亦直言《中年好聲音》長時間的拍攝行程可能與海兒的演藝事業安排衝突，這也成為她無緣留任的另一原因。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@中女愛漫遊-黃敬佩 Peggie Wong、ig@peggiewongkingpui、ig@hedy_hoiyi資料或影片來源：原文刊於新假期