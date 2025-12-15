一文劇透 《中年好聲音4》 10位蒙面藝人歌手現真身 羅天宇聲線太易認
網民熱議蒙面藝人真身
TVB藝人賽區昨晚播出後隨即引爆網絡熱議，10位戴上動物面具的神秘參賽者身份成為全城焦點，網民分析聲線以及身型總結真身。
- 「唐伯虎」：《愛得太遲》（原唱：古巨基） – 蔡國威
- 「馬騮精」：《烈焰紅唇》（原唱：梅艷芳）- 院兒
- 「貓女郎」：《我本人》（原唱：吳雨霏）- 劉佩玥
- 「白羊君」：《你是我的眼》（原唱：蕭煌奇） – 姚兵
- 「白眉鷹王」：《嘉賓》（原唱：張遠）- 莫家淦
- 「鹿七伯」：《浮誇》（原唱：陳奕迅）許文軒
- 「獅子王」：《誰來愛我》（原唱：容祖兒） – 羅天宇
- 「熊貓寶寶」：《為何他會離開你》（原唱：林憶蓮） – 葉凱茵
- 「企鵝人」：《Touch》（原唱：古巨基） – 周志康
- 「樹熊公子」：《怎麼捨得你》（原唱：張學友） – 黃健東
周志康「企鵝人」完美演繹獲5燈滿分
「企鵝人」周志康以超強唱功演唱《Touch》，成為本集唯一獲得5燈的藝人，並獲評審們一致大讚。肥媽興奮表示「有料！一開聲我就話佢有料」，海兒亦讚賞他「喺咁高壓嘅情況下，都咁游刃有餘咁唱到呢隻歌，Congratulations！」周國豐更用了特別的形容詞來讚美他的表現「參加咗四季，我未試過咁樣形容一個參賽者，我會用拉筋嚟形容，因為你條筋好鬆，即係聲帶，令到成件事好舒服，好似海浪咁一陣一陣。」張佳添則指周志康撞聲原唱古巨基「其實你係咪古巨基嚟？睇下隻手有冇汗，聽到你有靚聲有感情，有技巧，有細緻。」車婉婉亦即時配合舉起「企鵝人」的手認證「好乾爽」，笑爆全場。
羅天宇「獅子王」聲線太易認網民秒猜中
「獅子王」羅天宇一身Deep V造型晒肌「女歌男唱」《誰來愛我》，無論充滿感情的唱功或是造型均相當吸睛。由於聲線太有辨識度，網上幾乎逾九成留言都熱估是羅天宇。網民紛紛留言「係一聽就知係羅天宇，聲音太有辨識度」、「估唔到羅天宇唱得咁好聽！可以向情歌王子進發」、「天宇把聲太易認！仲有佢條事業線」。評審們對他的表現亦讚不絕口，肥媽表示「男人唱女人歌，仲要咁投入好㗎，佢好快令到我覺得個感情上好正。」谷婭溦更送上四個字「先聲奪人」，張佳添亦認為「正正係揀啱歌嘅例子，一開頭已經吸引咗我哋先。」
葉凱茵「熊貓寶寶」緊張失準慘遭淘汰
有「御用秘書王」之稱的葉凱茵以「熊貓寶寶」身份演唱《為何他會離開你》，但因臨場過度緊張影響發揮，最終僅獲1燈被淘汰。當摘下面具時，Fanny已哭成淚人，坦言上《中4》緊張過拍戲「真係好緊張，發揮唔到平時自己嘅水平，冇諗過自己得一盞燈。」肥媽亦為她抱不平「我同佢都同台過，佢喺台度揮灑自如，唱歌又好，又有樣，好難相信（今日）呢個係你。」Fanny事後不忘感激老公大力支持「我其實有猶豫過不如唔好嚟，安分守己，安分守己本身就係我性格嚟，但佢（老公）話：『唔好啦，我對你好有信心！』佢係（畀我）120分嘅信心，比我自己更多。」
阮兒「馬騮精」跳唱《烈焰紅唇》同樣出局
阮兒以「馬騮精」身份跳唱《烈焰紅唇》，同樣獲得2燈被淘汰。她感性指自己日後一定會更進步「好開心有機會參加《中年好聲音4》，其實我想講上呢個台唔簡單㗎，有一段時間我希望做到一個跳唱歌手，奈何都冇呢個機會。但我今日可以喺5位咁好嘅評判口中得到咁好嘅建議，我一定會記得，我一定會進步，希望大家記住我！」雖然未能成功晉級，但阮兒的積極態度和對音樂的熱誠仍然令人印象深刻。
蔡國威「唐伯虎」深情演繹《愛得太遲》
蔡國威以「唐伯虎」身份演唱古巨基的《愛得太遲》，展現了他深厚的唱功底子。雖然戴著面具並經過變聲處理，但他的演繹依然充滿感情，成功打動評審和觀眾。蔡國威一直以來都以實力派演員身份為人熟悉，今次參與《中年好聲音4》讓觀眾看到他在音樂方面的另一面才華。他的表現證明了TVB藝人的多元化才能，不僅在演技方面出色，在歌唱實力上同樣不容小覷。
劉佩玥「貓女郎」唱出《我本人》真我風格
代號「貓女郎」的神秘TVB女藝人選擇挑戰吳雨霏的代表作《我本人》，以帥氣中性打扮現身舞台。她的演唱風格與原唱截然不同，展現出獨特的詮釋角度，令評審和觀眾都為之驚艷。結合唱腔分析後，「貓女郎」與劉佩玥的發聲頻率高度吻合。雖然「貓女郎」的音色與其平日說話的甜美聲線有超大反差，但其咬字特徵相當明顯，且劉佩玥招牌笑聲一秒暴露身分。不少網民在網上熱烈討論，分析其音域與聲底特質與劉佩玥平時說話高度吻合，甚至唱歌的招牌手勢都一模一樣！評審對「貓女郎」的評價偏正面，認為其音準與情感投放恰到處，且靚聲感覺後生。
姚兵「白羊君」感人演繹《你是我的眼》
姚兵以「白羊君」身份選唱蕭煌奇的《你是我的眼》，這首充滿正能量的歌曲在他的演繹下更顯感人。姚兵一直以來都以正面形象示人，選擇這首歌曲可說是非常適合他的個人特質。他的聲線溫暖有力，將歌曲中的情感表達得淋漓盡致，令現場評審和觀眾都深受感動。這次參與《中年好聲音4》讓觀眾看到姚兵在演技以外的音樂才華，展現了他作為全能藝人的實力。
莫家淦「白眉鷹王」挑戰張遠《嘉賓》
莫家淦化身「白眉鷹王」挑戰張遠的《嘉賓》，展現了他在音樂方面的另一面才華。作為資深演員，莫家淦多年來在不同類型的劇集中都有精彩演出，今次參與歌唱比賽讓觀眾看到他的多元化發展。他選擇這首具有一定難度的歌曲，證明了他對自己歌唱實力的信心。雖然面對激烈競爭，但莫家淦的表現依然穩定，展現了資深藝人的專業態度和舞台經驗。
許文軒「鹿七伯」大膽挑戰陳奕迅《浮誇》
許文軒以「鹿七伯」身份大膽挑戰陳奕迅的經典作品《浮誇》，這個選擇相當具有挑戰性。《浮誇》作為Eason的代表作之一，對演唱者的技巧和情感表達都有極高要求。許文軒敢於選擇這首歌曲，展現了他對自己實力的信心和對音樂的熱愛。他的演繹雖然與原唱風格不同，但依然展現出個人特色，證明了每位藝人都有自己獨特的音樂詮釋方式。
黃健東「樹熊公子」深情獻唱張學友經典
黃健東化身「樹熊公子」深情演繹張學友的《怎麼捨得你》，選擇了這首充滿情感的經典情歌。作為學友哥的代表作之一，這首歌對演唱者的情感表達能力有很高要求。黃健東以他溫暖的聲線和真摯的情感演繹，成功將歌曲的深情表達出來。他的表現展現了資深藝人的音樂素養和舞台魅力，證明了TVB藝人在音樂方面同樣具備專業水準。
網民熱議推理遊戲全城關注
《中年好聲音4》TVB藝人賽區的播出引發了網民史無前例的熱烈討論，大家紛紛化身偵探分析每位蒙面歌手的真實身份。由於「企鵝人」唱得實在太好聽，加上單憑聲線相當難估出真身，隨即引發網民洗版式「熱估」，綜合各大留言，三大嫌疑人分別為張振朗、鄭俊弘及周志康。網民留言「一開口就係張振朗」、「佢係扮鄭俊泓嘅張振朗」、「一億%係周志康」、「D手指又尖又長，隻耳似周志康，但側面又似似哋張振朗」、「鄭俊弘不嬲都似古巨基把聲」、「聽把聲100%一定唔係鄭俊弘，應該係張振朗」，更有不少網民翻摷三位以往公開演唱的片段作對比搵答案，相當認真。這種全民參與的推理遊戲為節目增添了更多趣味性和話題性。