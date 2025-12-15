一文劇透 《中年好聲音4》 10位蒙面藝人歌手現真身 羅天宇聲線太易認

《中年好聲音4》TVB藝人賽區昨晚播出後隨即引爆網絡熱議，10位戴上動物面具的神秘參賽者身份成為全城焦點。雖然節目刻意以變聲處理保持懸念，但眼利的網民已經成功破解所有藝人真身，當中「企鵝人」周志康以完美演繹《Touch》成為唯一5燈滿分選手，而「獅子王」羅天宇的高辨識度聲線更是一開口就被認出。兩位實力派歌手的精彩表現，令這場蒙面歌唱對決瞬間變成網民的推理遊戲。