中年好聲音4｜前北京主播戴藝拋開一切來港！唱《不必在乎我是誰》尋回自信獲激讚
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前北京電台主播戴藝，去年竟毅然放下工作與家庭，隻身千里迢迢來港參加《中年好聲音4》！她坦言近二十年沒有參加大型比賽，一直處於焦慮迷失狀態，為了尋回自信，決定踏上這個舞台。究竟這位前主播背後有何故事，她的歌聲又能否打動評審？
戴藝淒美演繹《不必在乎我是誰》 獲張佳添激讚有得鬥
在《中年好聲音4》的舞台上，戴藝選唱了《不必在乎我是誰》迎戰。她賽前表示，覺得這首歌的愛情觀很苦，所以想用一個淒美動人的方式去演繹。結果她的演出大獲成功，評審張佳添更給予極高評價，激讚：「我覺得你呢個版本係同黃博嗰個版本有得鬥！」
戴藝提倡「愛你老己」 盼舞台帶來自信：更好地愛我自己
戴藝在分享心路歷程時坦言，自己約有二十年沒參加過大型歌唱比賽，曾一度處於焦慮、迷失的狀態。她下定決心來港參賽，正是為了尋回自信，她說：「我覺得這個舞台可能想帶給我一些自信，讓我自己可以更好地愛我自己。」戴藝更笑言現時很流行一個詞語叫「愛你老己」，意思就是要好好地愛自己，展現了中年女性尋求自我價值的決心。
戴藝前北京主播身份曝光 拋開一切：未來有更多可能
原來戴藝的背景大有來頭，她之前在北京的電台擔任主播，事業穩定。但她認為女性可以很強大，在家中的身份是媽媽、女兒，但在外面亦是職場的一份子，不應被單一角色所限。對於毅然放下一切來港追夢，她充滿期盼地表示：「也許我的未來還有更多的可能。」這份勇氣令人佩服。
網民一面倒力撐戴藝 「呢份勇氣唔係人人有」
戴藝為追夢拋開一切的故事播出後，引起大量網民共鳴，並一面倒留言力撐。許多女性觀眾表示深受啟發：「聽到『愛你老己』好有共鳴，女人真係要愛自己多啲！」、「好佩服佢，呢份勇氣唔係人人有！」、「由北京主播到嚟香港參賽，真係好大犧牲，加油！」、「佢把聲好有故事，唱得好好聽！」、「證明女人去到咩年紀都可以追夢！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期