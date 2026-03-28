中年好聲音4｜前北京主播戴藝拋開一切來港！唱《不必在乎我是誰》尋回自信獲激讚

前北京電台主播戴藝，去年竟毅然放下工作與家庭，隻身千里迢迢來港參加《中年好聲音4》！她坦言近二十年沒有參加大型比賽，一直處於焦慮迷失狀態，為了尋回自信，決定踏上這個舞台。究竟這位前主播背後有何故事，她的歌聲又能否打動評審？