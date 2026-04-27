中年好聲音4｜戴藝驚現失誤自責累街坊！范子睿強強聯手竟被肥媽狠批？
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昨晚《中年好聲音4》的強強對決充滿戲劇性！「黑馬」戴藝在台上驚現失誤，賽後更激動自責拖累拍檔鄭仲豪。另一邊，「頭號殺手」范子睿與「東方不敗」尹景順的夢幻組合，雖唱功超卓，竟意外遭肥媽狠批「諗太多」。這場充滿變數的對決，最終賽果令人意外！
戴藝台上忘詞勁失準 鄭仲豪超強執生能力獲讚
在昨晚的比賽中，「黑馬」鄭仲豪與戴藝對戰強敵。鄭仲豪一改以往的Rock爆風格，在台上彈著結他大晒柔情一面。可惜，拍檔戴藝在演唱期間卻驚現失誤，出現忘詞情況。評審周國豐點評時直指：「尤其你上半首歌，有啲歌詞直情冇唱到，好彩仲豪執生能力好強。」幸得鄭仲豪臨危不亂，穩定發揮穩住局面，最終兩人取得86分。
范子睿尹景順強強聯手 肥媽狠批「諗太多」失原味
另一邊，「頭號殺手」范子睿繼續發揮其超強爆發力，配上尹景順的柔情唱腔，兩人強強聯手合唱《小城大事／大城小事》。雖然唱功無可挑剔，但評審們似乎不太受落。肥媽直指他們「諗太多」，而周國豐亦有同感，認為他們過於刻意處理歌曲細節，反而失去了原曲的淒慘味道：「刻意安排某幾句、兩個一齊唱唔同組別嘅歌詞，太複雜喇，咁變咗冇咗呢首歌本身嗰種好淒慘嘅味道」。
戴藝自責拖累鄭仲豪 范子睿尹景順險勝2分晉級
儘管演出被批評設計過於複雜，范子睿與尹景順依然憑藉出色的唱功，奪得88分，以僅僅2分之差險勝鄭仲豪和戴藝，成功晉級。賽後，出現失誤的戴藝非常自責，認為是自己拖累了拍檔。相反，鄭仲豪則表現出大將之風，未有被賽果影響心情，更笑言比賽還有「下半場」，不一定會輸，盡顯體育精神。
網民熱議兩極表現：「執生勁過完美演出！」
兩組選手截然不同的表現，引發網民熱烈討論，意見亦出現兩極化。
「戴藝唔好喊啦，人誰無過，仲豪救得好好睇！」
「有時比賽就係咁，一個失誤就無咗。好可惜。」
「反而覺得范子睿嗰組太刻意，聽得有啲辛苦，評判講得啱。」
「強強聯手唔一定係好事，1+1未必大過2。」
「鄭仲豪好有大將之風，抵讚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期