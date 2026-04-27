中年好聲音4｜戴藝驚現失誤自責累街坊！范子睿強強聯手竟被肥媽狠批？

昨晚《中年好聲音4》的強強對決充滿戲劇性！「黑馬」戴藝在台上驚現失誤，賽後更激動自責拖累拍檔鄭仲豪。另一邊，「頭號殺手」范子睿與「東方不敗」尹景順的夢幻組合，雖唱功超卓，竟意外遭肥媽狠批「諗太多」。這場充滿變數的對決，最終賽果令人意外！