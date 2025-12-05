中年好聲音4｜37歲前健美小姐朱珠獲得5燈 一句讀白征服評判！張佳添驚嘆：有望成靚聲王

最新一集《中年好聲音4》再爆驚喜，37歲前健美小姐朱珠憑一曲《如果沒有你》震撼全場！她僅以一句充滿溫度的深情讀白「Hey，我真的好想你」，竟令評判周國豐秒速撳燈，最終更獲得5燈佳績直接晉級，引發全場嘩然。這位背景超狂的選手，究竟還有甚麼驚人實力？