中年好聲音4｜37歲前健美小姐朱珠獲得5燈 一句讀白征服評判！張佳添驚嘆：有望成靚聲王

最新一集《中年好聲音4》再爆驚喜，37歲前健美小姐朱珠憑一曲《如果沒有你》震撼全場！她僅以一句充滿溫度的深情讀白「Hey，我真的好想你」，竟令評判周國豐秒速撳燈，最終更獲得5燈佳績直接晉級，引發全場嘩然。這位背景超狂的選手，究竟還有甚麼驚人實力？

本集歌單如下：

朱珠深情演繹《如果沒有你》 一句讀白秒殺評判

在週日晚播出的第三集《中年好聲音4》，現年37歲、任職市場策劃的選手朱珠成為全晚焦點。她選唱莫文蔚的經典金曲《如果沒有你》，憑藉穩定的唱功與豐沛的情感，成功吸引一眾評判。在歌曲間奏期間，朱珠以一句充滿感情的讀白「Hey，我真的好想你」，瞬間擊中評判們的心，令周國豐聽畢後立即為她撳燈，最終成功取得5燈滿分成績，直接躋身下一輪賽事，實力不容忽視。

評判團一致激讚 朱珠獲封「人肉EQ」

朱珠的驚艷表現在評判席間引發熱烈討論，眾人一致給予高度評價。評判谷婭溦大讚她非常聰明：「就因為你嗰一句，呢一句係唱首歌最 touching 嘅地方，你唔單單淨係講咗幾個字，你係透過自己嘅情感唱咗出嚟。」張佳添更預言她有望成為今季的「靚聲王」，並形容她是「人肉EQ」，讚賞她駕馭情感的能力。海兒亦形容其聲線「very sweet」，並稱讚：「音準、氣息台風都好穩定、紮實，揀歌都揀得好好！」肥媽也簡單直接地表示：「個聲好靚，好有感情。」

37歲朱珠背景超狂 曾任主播健美小姐

這位實力唱將的背景亦相當豐富，原來朱珠曾擔任營養師、主播，甚至參選過健美小姐，更試過自己開服裝店，人生閱歷極之多元。今次她抱着「增加人生體驗」的心情踏上《中年好聲音4》的舞台，沒想到一鳴驚人，憑藉過去在不同領域累積的經驗，讓她的表演更具層次感與感染力。昔日的歷練，似乎都成為了她今天在舞台上發光發亮的養分，讓觀眾更期待她之後的表現。

中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 朱珠 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源:TVB

