中年好聲音4｜37歲前健美小姐朱珠獲得5燈 一句讀白征服評判！張佳添驚嘆：有望成靚聲王
廣告
最新一集《中年好聲音4》再爆驚喜，37歲前健美小姐朱珠憑一曲《如果沒有你》震撼全場！她僅以一句充滿溫度的深情讀白「Hey，我真的好想你」，竟令評判周國豐秒速撳燈，最終更獲得5燈佳績直接晉級，引發全場嘩然。這位背景超狂的選手，究竟還有甚麼驚人實力？
本集歌單如下：
- 范順安《分手總要在雨天》
- 朱珠《如果沒有你》5燈直接晉級
- 雷小雷《唯一》
- 黃藝輝《凌晨香港（原創）》
- 李昊《愛錯》
- 林靖枝《冬天一個遊》
- 戴藝《為你我受冷風吹》4燈
- 弈天《朋友別哭》
- 金紫麟《美麗之最》
朱珠深情演繹《如果沒有你》 一句讀白秒殺評判
在週日晚播出的第三集《中年好聲音4》，現年37歲、任職市場策劃的選手朱珠成為全晚焦點。她選唱莫文蔚的經典金曲《如果沒有你》，憑藉穩定的唱功與豐沛的情感，成功吸引一眾評判。在歌曲間奏期間，朱珠以一句充滿感情的讀白「Hey，我真的好想你」，瞬間擊中評判們的心，令周國豐聽畢後立即為她撳燈，最終成功取得5燈滿分成績，直接躋身下一輪賽事，實力不容忽視。
評判團一致激讚 朱珠獲封「人肉EQ」
朱珠的驚艷表現在評判席間引發熱烈討論，眾人一致給予高度評價。評判谷婭溦大讚她非常聰明：「就因為你嗰一句，呢一句係唱首歌最 touching 嘅地方，你唔單單淨係講咗幾個字，你係透過自己嘅情感唱咗出嚟。」張佳添更預言她有望成為今季的「靚聲王」，並形容她是「人肉EQ」，讚賞她駕馭情感的能力。海兒亦形容其聲線「very sweet」，並稱讚：「音準、氣息台風都好穩定、紮實，揀歌都揀得好好！」肥媽也簡單直接地表示：「個聲好靚，好有感情。」
37歲朱珠背景超狂 曾任主播健美小姐
這位實力唱將的背景亦相當豐富，原來朱珠曾擔任營養師、主播，甚至參選過健美小姐，更試過自己開服裝店，人生閱歷極之多元。今次她抱着「增加人生體驗」的心情踏上《中年好聲音4》的舞台，沒想到一鳴驚人，憑藉過去在不同領域累積的經驗，讓她的表演更具層次感與感染力。昔日的歷練，似乎都成為了她今天在舞台上發光發亮的養分，讓觀眾更期待她之後的表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期