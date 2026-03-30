中年好聲音4｜朱珠30強止步淚灑舞台！首揭重男輕女心酸史 告白：音樂係我嘅一切！

昨晚《中年好聲音4》舞台上演感人一幕，參賽者朱珠在30強止步後，於台上淚崩，首次揭露自己來自重男輕女家庭的心酸童年，坦言音樂是她童年唯一的慰藉。她含淚分享追夢感受，一番真情告白令全場動容，場面充滿洋蔥。