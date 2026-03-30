中年好聲音4｜朱珠30強止步淚灑舞台！首揭重男輕女心酸史 告白：音樂係我嘅一切！
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昨晚《中年好聲音4》舞台上演感人一幕，參賽者朱珠在30強止步後，於台上淚崩，首次揭露自己來自重男輕女家庭的心酸童年，坦言音樂是她童年唯一的慰藉。她含淚分享追夢感受，一番真情告白令全場動容，場面充滿洋蔥。
昨晚獻唱《祇有你不知道》 尾音失準30強止步
在昨晚的比賽中，朱珠選唱了甜美奔放版的《祇有你不知道》，惟評審指出她演出時不夠放鬆，導致尾音的音準出現問題，表現未如理想，最終在殘酷的賽制下30強止步，告別《中年好聲音4》的舞台。然而，她離開前的一番話，卻比歌聲更觸動人心。
朱珠淚揭心酸童年 來自重男輕女家庭
在發表告別感言時，朱珠突然情緒激動，眼泛淚光地分享了自己不為人知的過去。她透露自己生於一個重男輕女的家庭，童年時沒有任何玩具，唯一的玩伴就是一部收音機，每天聽歌成為她最大的快樂，音樂早已成為她的一切。可惜隨著年齡增長，現實迫使她放棄了音樂夢，這段經歷讓現場觀眾無不心酸。
朱珠感言燃起心中火：呢度唔係一個結束
朱珠表示，是《中年好聲音》的出現，讓她心中那團熱愛音樂的火再次燃起。她特別感謝在比賽中認識到一班志同道合的戰友，並被隊友鄭仲豪的說話所啟發：「特別係我聽到鄭仲豪一句話，佢話音樂係佢一世嘅事業，佢一直會玩落去。」她堅定地向觀眾承諾：「我依家喺呢個台度唔係一個結束，我真係熱愛呢樣嘢，以後會更加努力繼續唱落去。」
網民大呼感動：聽到眼濕濕
朱珠的真情剖白引發網民巨大共鳴，紛紛留言表示感動。「朱珠嘅故事好感人，聽到我眼濕濕。」、「重男輕女真係好過份！好彩佢搵返自己嘅夢想！」、「雖然淘汰咗，但佢贏得所有人嘅尊重！加油！」、「呢個節目真係俾好多人一個機會，好有意義。」、「支持朱珠繼續唱落去！唔好放棄！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期