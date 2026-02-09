中年好聲音 4｜35歲梁煜坤唱《你一定要幸福》！海兒激讚「唱法赤裸」靠真誠感動全場？
《中年好聲音 4》昨晚（8日）再有大熱選手登場！任職藝人經理人的35歲梁煜坤，深情獻唱《你一定要幸福》，其充滿感情的演繹不但成功晉級，更獲得評審們一致高度評價。當中評審海兒更以「唱法赤裸」來形容其表演，大讚他極具勇氣與真誠，究竟這種獨特的唱法有何魅力，足以說服一眾專業評審？
梁煜坤深情演繹《你一定要幸福》 評審大讚有說服力
在昨晚的「70 強一對一 PK 賽」中，被視為大熱人選的35歲選手梁煜坤選唱了《你一定要幸福》。他憑藉其討好的外形和充滿故事性的歌聲，成功帶領觀眾進入歌曲意境。評審周國豐率先大讚：「你帶到觀眾進入故事、有說服力，你外形討好，賞心悅目。」另一位評審張佳添亦對他讚不絕口，認為他最難得之處是能夠將唱歌技巧完全服務於感情表達，而非單純炫技，這在比賽中非常突出，顯示出他對歌曲的深刻理解和駕馭能力。
海兒驚嘆梁煜坤唱法赤裸：「好需要勇氣與真誠」
在眾多評語中，以評審海兒的「赤裸論」最為精闢，為梁煜坤的表演下了最深刻的註解。海兒聽畢其演唱後，直言被其真誠所打動，並給出極高評價：「唱法好赤裸，好需要勇氣與真誠先做到。」這句評語點出了梁煜坤的表演核心，並非依賴華麗的技巧，而是將內心最真實的情感毫不掩飾地展現出來。這種「赤裸」的演繹方式，需要歌手放下所有防備，將脆弱與感性一面呈現於人前，其感染力正正源於這份難能可貴的真誠。
35歲藝人經理人梁煜坤成大熱 憑賞心悅目外形突圍
現年35歲的梁煜坤，本身職業是一位藝人經理人，對娛樂圈的運作可謂相當熟悉。今次他由幕後走到幕前，以參賽者身份踏上舞台，憑藉的除了是其穩定的唱功，還有評審周國豐口中「賞心悅目」的討好外形。在《中年好聲音》的舞台上，選手的個人魅力與故事性同樣重要，梁煜坤成功結合了帥氣外表與感人歌聲，以「真誠」作為必殺技，讓他甫出場便成為觀眾和評審眼中的大熱門人選，未來表現絕對值得期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期