中年好聲音4｜隊長尹景順苦笑爆內幕 隊員失聯兼有分歧 竟靠一招奪92分震驚評判
《中年好聲音4》戰況激烈，由尹景順、梁煜坤等人組成的《沒那麼簡單》戰隊，賽前驚爆嚴重內訌！隊長尹景順苦笑指隊員難以聯絡兼有分歧，氣氛尷尬。誰知這隊貌合神離的「矛盾組合」一上台竟脫胎換骨，勇奪92分並列全場最高分，到底他們是如何在舞台上化解矛盾，創造出驚人奇蹟？
隊長尹景順苦笑爆內幕 隊員失聯兼有分歧
這隊由非香港人組成的隊伍，賽前可謂問題多多。焗做隊長的尹景順受訪時坦言大家分歧極多，例如隊員梁煜坤在服裝上比較顧自己，而另一隊員唯一更因時差問題，完全處於失聯狀態：「我 send message 畀佢，佢係冇回過」。尹景順更苦笑稱團隊氣氛極度冷淡：「我哋嗰組如果我唔講嘢，大家都唔講嘢。」種種矛盾令這隊的表現充滿變數，賽前完全不被看好，瀕臨散隊邊緣。
周國豐讚唯一甩轆過關 肥媽封尹景順做大廚
然而，這隊「矛盾組合」的演出卻讓所有評審跌破眼鏡。給出18分高分的周國豐大讚：「我有考慮過係咪畀19分…你五個將你最好嘅嘢一齊標晒出嚟，但又唔會搞到亂七八糟。」他更點名讚賞甩轆的唯一：「大家明你（唯一）嘅普通話係咁上下，有一句你基本上唔記得歌詞，但係好嘢喎，因為個 groove 好好，佢又過到關喎。」肥媽則將功勞歸於隊長尹景順，激讚他的和音超班：「景順今日就係個大廚，佢又和（音）女仔佢又和（音）男仔…呢碟餸係呢個大廚將最好嘅材料 present 出嚟。」張佳添亦補充：「你哋每一個都係好能唱、好靚聲嘅人…成首歌聽得好爽。呢度五個分分鐘都係 star！」
五星將強強聯手創奇蹟 評審：唔會影響成個畫面
賽前的種種不和，在舞台上竟化為神奇的化學作用。評審周國豐一語道破他們成功的關鍵，就是即使各人盡力表現自己，但沒有互相影響：「我最鍾意係去到最後部分嘅時候，大家一齊拎晒啲沙煲罌罉去鬥過，但嗰種鬥係唔會影響成個畫面。」這隊由五位唱得之人組成的隊伍，最終憑著超強的個人實力及舞台上的互相輝映，將一首《沒那麼簡單》演繹出強強聯手的霸氣，證明了音樂確實能超越隔閡與矛盾，創造出「1+1+1+1+1 5」的驚人效果。
原文刊於新假期