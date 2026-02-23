中年好聲音4｜隊長尹景順苦笑爆內幕 隊員失聯兼有分歧 竟靠一招奪92分震驚評判

《中年好聲音4》戰況激烈，由尹景順、梁煜坤等人組成的《沒那麼簡單》戰隊，賽前驚爆嚴重內訌！隊長尹景順苦笑指隊員難以聯絡兼有分歧，氣氛尷尬。誰知這隊貌合神離的「矛盾組合」一上台竟脫胎換骨，勇奪92分並列全場最高分，到底他們是如何在舞台上化解矛盾，創造出驚人奇蹟？