中年好聲音4｜外籍高巴唱《每天愛你多一些》奪90分！菲律賓版更驚艷 肥媽激讚：你尊重廣東話！

昨晚《中年好聲音4》賽況峰迴路轉，來自菲律賓的選手科亞高巴，竟以90分高分撼贏上弦黑隊成員！他苦練廣東話獻唱張學友金曲《每天愛你多一些》，誠意打動全場，更在徇眾要求下即席演唱菲律賓版，究竟哪個版本更獲評審青睞？