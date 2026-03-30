中年好聲音4｜外籍高巴唱《每天愛你多一些》奪90分！菲律賓版更驚艷 肥媽激讚：你尊重廣東話！
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昨晚《中年好聲音4》賽況峰迴路轉，來自菲律賓的選手科亞高巴，竟以90分高分撼贏上弦黑隊成員！他苦練廣東話獻唱張學友金曲《每天愛你多一些》，誠意打動全場，更在徇眾要求下即席演唱菲律賓版，究竟哪個版本更獲評審青睞？
昨晚下弦逆襲！高巴苦練廣東話奪90分
在昨晚播出的最新一集中，率先登場的下弦白隊選手科亞高巴，正面對決上弦黑隊的戴藝。不懂廣東話的高巴，大膽挑戰張學友的經典金曲《每天愛你多一些》，雖然發音未算字正腔圓，但其投入的感情和努力顯而易見，最終以90分險勝對手戴藝的89分，成功打破悶局，登上榮耀寶座，為白隊先拔頭籌。
肥媽大讚尊重廣東話 谷婭溦自愧不如
高巴的表現深深打動了評審團。肥媽率先大讚他對舞台的尊重：「佢嚟到呢度比賽，佢盡佢辦法去學廣東話，呢個係你對我哋嘅尊重。」一席話引來全場掌聲。而同樣母語非廣東話的評審谷婭溦更慚愧表示：「你令到我覺得谷婭溦真係要好好學習廣東話。」高巴透露，選唱這首歌是為了送給兒子，足見其鐵漢柔情的一面。
徇眾要求唱菲律賓版 周國豐激讚更好聽
原來《每天愛你多一些》這首歌在家鄉菲律賓亦有廣為人知的改編版。在高巴獻唱完畢後，現場觀眾及評審起哄要求他唱幾句菲律賓版。他隨即清唱了幾句，獨特的唱腔和情感演繹令人耳目一新，評審周國豐更毫不吝嗇地激讚，認為菲律賓版比他唱的廣東話版更好聽，突顯了音樂無分國界的魅力。
網民洗版力撐：誠意搭夠！
節目播出後，網民反應熱烈，紛紛留言力撐高巴。不少觀眾被他的努力所感動：「雖然啲音唔係好準，但係聽得出好有心機練！」、「呢啲就係比賽精神啦，尊重個舞台！」亦有網民被其菲律賓版歌聲驚艷：「菲律賓版好好聽喎！求完整版！」、「俾佢嘅努力感動到，值得贏！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期