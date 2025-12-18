中年好聲音 4｜菲律賓好爸爸為仔參賽奪5燈！39歲遺體化妝師明年升呢做婆婆？
中年好聲音4｜科亞高巴完美演繹神曲 海兒激讚：極高難度
來自菲律賓的35歲駐場歌手科亞高巴，在本周日晚播出的香港賽區第一集，獻唱經典金曲《Unchained Melody》技驚四座，憑著完美的高音及情感處理，成功獲得全部評審撳燈，成為全晚三位5燈選手之一，直接晉級！評審們對其表現讚不絕口，肥媽大讚：「最後嗰句再要上（高音）嘅時候你要吸好大啖氣，但（犀利在）觀眾完全聽唔出。」而海兒更佩服其超高技巧：「通常做 Belting 時個通病係緊張，但轉音時最重要係要夠鬆，佢兩樣嘢同一時間做得好係一個極高難度嘅處理，所以我真係要鼓掌。」周國豐更笑言這首歌是「幸運之歌」，因為過往幾季唱這首歌的參賽者都獲得5燈佳績。
科亞高巴為餅印仔仔走出低谷 「If you have passion you can persist」
科亞高巴在台上表現自信，原來背後是為了他可愛的餅印仔仔Jacob而參賽。他事後透露，早前因經營餐廳結業，加上前妻帶同孩子返回菲律賓，令他一度陷入情緒低谷，全靠音樂與兒子Jacob才支撐他走過難關。他希望以自身經歷感染年輕人勇敢追夢，更以英文金句鼓勵大家：「No matter where you come from, if you have passion and heart, you can persist in your dream.」其實科亞高巴在海選時已表現出眾，當時他獻唱米高積遜（MJ）的《You Are Not Alone》兼大跳MoonWalk，更以廣東話清唱《風繼續吹》，早已令評審留下深刻印象，實力不容忽視。
39歲遺體化妝師陳潔參賽 竟為未出世孫仔留回憶
除了科亞高巴，另一位參賽者亦相當有故事性！現年39歲、來自馬來西亞的遺體化妝師陳潔，外表年輕的她竟然在節目中自爆明年即將榮升做婆婆，震驚全場！她坦言參賽目的非常浪漫又有愛，是希望將自己在舞台上的畫面留給家人，她感性地說：「我諗住將今次上到電視呢一幕畀之後嘅孫睇，同埋我嘅婆婆都好老喇，我想畀佢睇吓我喺台上唱歌。」陳潔希望為家人留下珍貴的舞台回憶，到底她最終能否成功晉級，實現這個溫馨的願望？就要密切留意節目播出了。
中年好聲音4百強誕生預告 前歌手可嵐陳逸璇強勢登場
為迎接香港賽區的激烈戰況，製作組更特別在本周六晚加推先導特輯《中年好聲音 4 之百強誕生》，率先介紹香港賽區的100強選手。今屆選手來自五湖四海，除了有律師、投行執行董事、健康科學家等專業人士，更有來自洛杉磯、瑞典、德國等地的追夢者。最令人期待的是，預告中更見到前歌手可嵐、陳逸璇及陶枳樽的面試片段，似乎將會為比賽帶來連場激鬥！另外，節目亦請來《中 3》的黃博、劉洋等人打頭陣獻唱《敢愛敢做》，而羅逸軒、劉曉昆、阮慧珊及曹越更被委任為「中 4 班長」，陪伴新一屆參賽者成長，傳承好聲音精神。