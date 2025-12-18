中年好聲音4｜35歲菲律賓選手5燈晉級 為愛子參賽背後心酸故事曝光

《中年好聲音4》香港賽區即將開戰，製作組搶先曝光首位5燈選手身份，來自菲律賓的35歲駐場歌手科亞高巴憑藉一首《Unchained Melody》技驚四座，連評審都忍不住起立鼓掌。這位單親爸爸背後有著一段心酸故事，而他參賽的真正原因更是令人動容。