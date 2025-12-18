中年好聲音4｜35歲菲律賓選手5燈晉級 為愛子參賽背後心酸故事曝光
香港賽區採用盲選賽制 首集誕生3名5燈選手
《中年好聲音4》香港賽區沿用經典「盲選」賽制，參賽者只能憑歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈的選手會即時被淘汰，2至4燈選手需要進入等候區等待翻盤機會，只有5燈選手才能直接晉級下一輪。據悉，在首集短短一小時內，竟然誕生了3名5燈選手，可見香港賽區選手實力相當強勁。製作組本周六晚8點會先播出特輯《中年好聲音4之百強誕生》，介紹第一輪海選後誕生的100強選手陣容。
科亞高巴《Unchained Melody》技驚全場
在本周日即將播出的香港賽區首集中，35歲菲律賓駐場歌手科亞高巴以一首《Unchained Melody》成功獲得5燈直接晉級，成為香港賽區首位曝光的滿燈選手。肥媽對他的高音技巧讚不絕口，直言「最後嗰句再要上（高音）嘅時候你要吸好大啖氣，但（犀利在）觀眾完全聽唔出」。海兒更是激讚他的專業水準，表示「通常做Belting（中文譯法為『高喉位胸聲』）時個通病係緊張，但轉音時最重要係要夠鬆（聲帶及狀態），佢兩樣嘢同一時間做得好係一個極高難度嘅處理，所以我真係要鼓掌」。周國豐則笑稱發現了一個有趣現象，指《Unchained Melody》原來是「幸運之歌」，因為「咁多季，唱《Unchained Melody》參賽者都係5燈」。
科亞高巴為愛子參賽 經歷餐廳結業低潮
科亞高巴參賽背後有著一段心酸故事，他透露參加比賽是為了可愛的餅印仔仔Jacob。他曾經歷餐廳結業的打擊，前妻更帶同孩子回菲律賓，一度令他情緒非常低落。科亞高巴坦言全靠音樂與Jacob的支撐才能走過人生難關，希望以自身經歷感染年輕人勇敢追夢，「No matter where you come from, if you have passion and heart, you can persist in your dream」。其實在海選階段，科亞高巴已經表現突出，他先是獻唱MJ經典名曲《You Are Not Alone》兼大跳MoonWalk，之後再以廣東話清唱《風繼續吹》，當時已令所有評審大為驚艷。