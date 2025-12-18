中年好聲音4｜35歲菲律賓選手5燈晉級 為愛子參賽背後心酸故事曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

《中年好聲音4》香港賽區即將開戰，製作組搶先曝光首位5燈選手身份，來自菲律賓的35歲駐場歌手科亞高巴憑藉一首《Unchained Melody》技驚四座，連評審都忍不住起立鼓掌。這位單親爸爸背後有著一段心酸故事，而他參賽的真正原因更是令人動容。

香港賽區採用盲選賽制 首集誕生3名5燈選手

《中年好聲音4》香港賽區沿用經典「盲選」賽制，參賽者只能憑歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈的選手會即時被淘汰，2至4燈選手需要進入等候區等待翻盤機會，只有5燈選手才能直接晉級下一輪。據悉，在首集短短一小時內，竟然誕生了3名5燈選手，可見香港賽區選手實力相當強勁。製作組本周六晚8點會先播出特輯《中年好聲音4之百強誕生》，介紹第一輪海選後誕生的100強選手陣容。

科亞高巴《Unchained Melody》技驚全場

在本周日即將播出的香港賽區首集中，35歲菲律賓駐場歌手科亞高巴以一首《Unchained Melody》成功獲得5燈直接晉級，成為香港賽區首位曝光的滿燈選手。肥媽對他的高音技巧讚不絕口，直言「最後嗰句再要上（高音）嘅時候你要吸好大啖氣，但（犀利在）觀眾完全聽唔出」。海兒更是激讚他的專業水準，表示「通常做Belting（中文譯法為『高喉位胸聲』）時個通病係緊張，但轉音時最重要係要夠鬆（聲帶及狀態），佢兩樣嘢同一時間做得好係一個極高難度嘅處理，所以我真係要鼓掌」。周國豐則笑稱發現了一個有趣現象，指《Unchained Melody》原來是「幸運之歌」，因為「咁多季，唱《Unchained Melody》參賽者都係5燈」。

科亞高巴為愛子參賽 經歷餐廳結業低潮

科亞高巴參賽背後有著一段心酸故事，他透露參加比賽是為了可愛的餅印仔仔Jacob。他曾經歷餐廳結業的打擊，前妻更帶同孩子回菲律賓，一度令他情緒非常低落。科亞高巴坦言全靠音樂與Jacob的支撐才能走過人生難關，希望以自身經歷感染年輕人勇敢追夢，「No matter where you come from, if you have passion and heart, you can persist in your dream」。其實在海選階段，科亞高巴已經表現突出，他先是獻唱MJ經典名曲《You Are Not Alone》兼大跳MoonWalk，之後再以廣東話清唱《風繼續吹》，當時已令所有評審大為驚艷。

中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 科亞高巴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 