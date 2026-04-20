中年好聲音 4｜羅天宇破格唱Rap圓男團夢 緋聞女友陳懿德心疼爆內幕！現場大膽「開衫」代觀眾驗胸肌

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昨（19日）晚《中年好聲音 4》戰況激烈，羅天宇為圓男團夢，竟化身「未來戰士」破格唱Rap兼跳舞，震撼全場！他戴上黑超穿皮褸，單膝跪地出場，緋聞女友陳懿德更在台下興奮歡呼。可惜最終仍被淘汰，究竟評審點樣講？

羅天宇《中聲4》突破自我！漂髮挑戰 Rap 驚艷全場

《中年好聲音4》 戰況激烈，參賽者羅天宇（Joey）在最新一集中帶來突破性演出，不但大膽漂染淺色頭髮，更挑戰高難度 Rap 驚艷現身，獲讚「韓星感」十足。雖然遺憾告別舞台，但其敬業精神已贏得全場掌聲。賽後，羅天宇在緋聞女友陳懿德（德德）的陪同下，接受了 myTV SUPER 主持阮慧珊曹越的獨家訪問。

苦練 20 個版本 德德爆料：他漂到全白才上色

羅天宇在訪問中坦言，為了這短短三分鐘的表演，他足足準備了一個月，期間更修改了接近 20 個版本。他表示自己本身不擅長 Rap，在節奏與語氣上摸索良久，甚至一度讓老師感到「頭痛」。身旁的德德則心疼爆料，指羅天宇為了造型非常拚命，特地漂髮多次直至全白才染上現在的色調。

緋聞女友陳懿德大方為觀眾「謀福利」 羅天宇害羞招架

向來性格內向的羅天宇，直言對新造型感到陌生，甚至「不敢看鏡子」。德德見狀隨即發揮搞笑本色，現場化身觀眾代表向男神大謀福利，直呼：「外套可不可以拉開一點？胸肌露多一點點？」笑指羅天宇的結實胸肌才是觀眾最期待的焦點，讓場面一度充滿粉紅泡泡。

中年好聲音4 羅天宇 （圖片來源：YouTube@MyTVSuper）
（圖片來源：YouTube@MyTVSuper）
中年好聲音4 羅天宇 （圖片來源：YouTube@MyTVSuper）
（圖片來源：YouTube@MyTVSuper）

羅天宇黑超皮褸登場 大跳勁舞圓男團夢

昨晚「團隊搶分戰」中，羅天宇一改過往的抒情路線，以一身「未來戰士」造型驚喜登場，戴上黑超及穿上皮褸，單膝跪地獻唱《Why You Gonna Lie》，更大騷苦練多時的Rap功和勁舞，引來全場尖叫喝采。專程到場支持的緋聞女友陳懿德與「東張女神」鄧凱文亦睇到相當投入，陳懿德更被捕捉到興奮歡呼兼大力拍掌。談及這次大膽嘗試，天宇賽後自爆一直有個男團夢，坦言：「咁多年後，有機會嚟到呢個舞台，咁我梗係要追吓夢啦。」他希望透過這次演出，能帶給觀眾一個不一樣的羅天宇。

張佳添點評似偶像 惟唱功仍需改善

對於羅天宇的破格演出，五位評審都一致讚賞其勇氣和帶來的驚喜。評審張佳添認為天宇有潛力走偶像路線，但同時亦指出其技術上的不足：「雖然我覺得你揀呢首歌幾冒險，但又真係畀到耳目一新嘅感覺我哋。你踎喺度唱係好型，但會犧牲咗少少用氣，嗰一段啲氣會少少弱咗啲。」張佳添直指天宇在吐字及氣息方面仍有改善空間。另一位評審海兒則認為，表演中Rap的部分佔了大多數，變相令唱歌的部分太少，並提醒他：「所以你唱嗰部分一定要唱得好好多。」

24強止步雖敗猶榮 羅天宇感言：我做到了

經過激烈的對決，「吳亦偉隊」最終以總分5：3擊敗羅天宇所屬的「尤淑情隊」，導致「尤淑情隊」需要淘汰兩名隊員。經過評審們一番「退庭商議」後，宣佈羅天宇與楊嘉瓏需要離開舞台，24強止步。雖然被淘汰，但天宇表示沒有遺憾，並感性地感謝所有評審和戰友：「我覺得係一個好正嘅旅程，好多謝《中年好聲音》呢個舞台，因為佢哋首先畀咗一個機會我哋藝人去追夢，同埋畀咗一個『獅子』我覺得好正，因為本身我成日都好怕呢樣怕嗰樣，好大壓力，幾晚瞓唔到，點樣可以唱好啲？點樣可以同呢班『野獸』去鬥呢？今日我覺得我做到喇，好開心可以同大家有呢一段嘅經歷。」

網民洗版力撐追夢 緋聞女友陳懿德派心心

羅天宇挑戰自我雖敗猶榮，引來網民洗版式討論，大部分留言都表示支持。「睇到佢咁努力好感動，雖然淘汰咗但贏咗尊重！」「演員肯跳出comfort zone已經好勁，支持天宇！」「個look好突破，完全估唔到！希望佢之後有更多機會唱歌！」「懿德個樣勁肉緊，真愛呀！」而緋聞女友陳懿德在台下全程投入，為天宇的精彩演出興奮拍掌，展現出力撐到底的態度。

中年好聲音4 羅天宇 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 羅天宇 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 羅天宇 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 羅天宇 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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