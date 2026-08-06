中年好聲音4｜肥媽親揭造馬爭議 自爆曾獲「派紙仔」要求做一件事即時劈炮

近期網上瘋傳《中年好聲音4》七強名單，更有人指控比賽存在造假成分，令全城譁然。身為節目核心評審肥媽昨日出席活動時首度開腔回應風波，坦言對流出名單真偽並不知情。她隨後更大爆過去擔任歌唱比賽評判時遇過無法想像潛規則，事件內幕絕對令人震驚。