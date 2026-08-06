中年好聲音4｜肥媽親揭造馬爭議 自爆曾獲「派紙仔」要求做一件事即時劈炮
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近期網上瘋傳《中年好聲音4》七強名單，更有人指控比賽存在造假成分，令全城譁然。身為節目核心評審肥媽昨日出席活動時首度開腔回應風波，坦言對流出名單真偽並不知情。她隨後更大爆過去擔任歌唱比賽評判時遇過無法想像潛規則，事件內幕絕對令人震驚。
網傳中年好聲音4七強名單吳亦偉表現欠佳惹造假質疑
近期爆發《中年好聲音4》七強名單外洩風波，當中最具爭議性莫過於參賽者吳亦偉晉級一事。大量觀眾直指吳亦偉在台上演唱表現未如理想，甚至連咬字發音也出現嚴重問題，卻依然獲得評判團給予極高分數，瞬間引發網上熱烈討論。大眾將矛頭直指評審團隊偏袒個別參賽者，質疑整個晉級過程是否早就內定，令這場備受矚目歌唱比賽蒙上造假陰影。
肥媽霸氣力撐吳亦偉音樂實力親解周國豐俾極高分原因
針對上述爭議，肥媽親自上陣為後輩護航，強調比賽絕對是憑藉每場真實表現定斷。對於周國豐曾給予吳亦偉高達95分佳績，肥媽以幽默口吻回應稱「周國豐最近觀音開庫嘛，你唔知咩？咁佢又唔係淨係開庫俾佢，好多個都有，呢個事實。」她進一步澄清吳亦偉只是廣東話發音不準確，直指「事實佢係一個難得音樂人，同埋能行到嚟十強，個個都唔容易，唔使個個都做冠軍」。
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肥媽自爆曾在內地選秀收紙仔遇暗箱操作即時拒絕辭演
談及行內潛規則，肥媽堅決否認在該節目感受到任何高層施壓，但卻爆出一段鮮為人知往事。她憶述昔日在內地參與評審工作時，曾經遭遇過明目張膽暗箱操作，她表示「我有次喺內地收過張紙仔，話要俾呢個人過，咁我即刻話唔做啦！因為違背自己要嘅嘢嘛。」至於外界盛傳張佳添透露第五季評判陣容大洗牌，她坦言目前尚未收到正式通知，若獲邀請必定會繼續配合。
網民拒絕買帳持續圍剿參賽者炮轟評分標準嚴重欠缺公允
儘管評判已經作出口頭澄清，大批網民依然對賽果感到極度不滿。各大網上討論區充斥著針對參賽者表現負面評價，不少人留言怒轟「完全唔知唱乜都可以攞高分」，亦有觀眾揚言要放棄追看節目以示抗議。面對外界抨擊聲音，肥媽直言任何節目都有反對聲音，她表示「有咩節目做得好，都有hater㗎啦，總有人讚你或唱你。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期