中年好聲音4｜肥媽缺席拜神儀式！130位參賽者名單四大賽區選手起底

東方新地

《中年好聲音4》即將在11月23日隆重開播，然而在日前的記者會和拜神儀式上，一眾評審及主持齊齊現身，唯獨靈魂人物肥媽（Maria Cordero）意外缺席，立即引發外界無限揣測！今屆節目戰線將長達9個月，而新一季的參賽者陣容又有多震撼？以下為家詳細分析！

《中年好聲音4》參賽者名單揭曉！130職業大晒冷

今屆《中年好聲音4》的參賽者背景可謂五花八門，橫跨四大賽區共130位入圍者，職業種類竟多達99種，完全是社會的縮影。除了常見的駐場歌手、公司老闆及銀行從業員外，更有不少令人意想不到的行業代表，例如貨車司機、蛋糕師傅，甚至連遺體化妝師也來挑戰，這種極致的多元性，預示著今季的參賽者故事將會充滿張力與新鮮感，讓比賽不僅是歌喉的比拼，更是人生的展演。

退休人士組團追夢成最大勢力

在眾多職業背景中，最引人注目的一群竟是「退休人士」。數據顯示，今屆共有9位參賽者已告別職場，成為人數最多的單一職業群體，佔總數約7%。這批平均年齡偏高的「Super Senior」主要來自香港賽區，他們選擇在人生下半場重拾麥克風，為年輕時的音樂夢想奮力一搏，他們的參賽無疑為節目注入了滿滿的感動與情懷，證明追夢從來不分年齡。

娛圈猛人殺入《中年好聲音4》

除了素人追夢者，今屆比賽亦吸引了約21位擁有娛樂圈背景的專業人士強勢加盟，令戰況更添火藥味。這批參賽者來頭不小，當中包括舞台劇演員、藝人經理人、樂隊主音、音樂製作人，甚至還有資深電影導演宋豪輝。他們豐富的表演經驗和專業音樂知識，預計將會帶來極高水準的演出，同時他們與張佳添、周國豐等評審的互動，勢必會成為今季的一大看點。

中年好聲音4 肥媽 Maico（鄭仲豪）曾參加《造星V》，雖然係代表新馬區的參賽者，其實前年已組成了樂隊MATCH在香港出道。（圖片來源：ViuTV、TVB）
Maico（鄭仲豪）曾參加《造星V》，雖然係代表新馬區的參賽者，其實前年已組成了樂隊MATCH在香港出道。（圖片來源：ViuTV、TVB）

74歲導演惡鬥35歲後生仔

年齡分佈方面，今屆參賽者的平均年齡約為43歲，但年齡跨度極大，形成強烈對比。年紀最長的參賽者是74歲的電影導演宋豪輝，而最年輕的則是一批35歲的「新力軍」，人數更高達22位，成為本屆最多人參與的年齡層。這場由74歲「長青樹」對決22位正值壯年的後起之秀的局面，無疑為《中年好聲音4》增添了世代交鋒的戲劇性，究竟是經驗老道的前輩更勝一籌，還是充滿活力的年輕中年能脫穎而出，實在令人期待。

中年好聲音4 肥媽 身形高大的「唯一」是外籍人士，任職表演工作！（圖片來源：TVB）
身形高大的「唯一」是外籍人士，任職表演工作！（圖片來源：TVB）

《中年好聲音4》年齡分析：平均43歲，最多35歲新力軍

參賽者年齡層以中年為主，符合節目「中年好聲音」定位，唔少人喺事業穩定後回歸音樂夢。整體年齡分佈均衡，但偏向35-45歲嘅「年輕中年」，反映咗節目吸引咗唔少職場中堅。

  • 平均年齡：約43歲，比起前幾季，感覺更「年輕化」，可能因為「海外賽區」及香港「顏值擔當組」拉低平均數
  • 年紀最大嘅參賽者：74歲嘅林守常（香港Super Senior組別，退休人士）。其他資深參賽者包括72歲宋豪輝（電影導演）、71歲郭哲宏（退休人士）同68歲陳惠良（退休人士）。呢班Super Senior係節目嘅「長青樹」，預計會帶來感人故事同經典歌曲
  • 最年輕嘅參賽者：35歲共有22位，亦是最多參賽者的年齡組別！包括梁煜坤（新馬，藝人經理人）、鄭仲豪（新馬，樂隊主音）、辜藝林（大灣，網絡主播）、李昊（大灣，攝影師）、雷小雷（大灣，網絡音樂主播）、鄭家聲（美加澳，髪型師）、謝昉益（美加澳，澳洲註冊心理諮詢師）、麥曉東（香港，化妝師）、陶枳樽（香港，廣告策劃員）、蔡宓婕（香港，駐場歌手）、范子睿（香港，音樂老師）、溫迪林（香港，汽車市場總監）、謝旻樺（香港，工程管理師）、馬浩宜（香港，行政助理）、王卓樂（香港，化妝師）、李子勇（香港，蛋糕師傅）、錢偉浩（香港，主題樂園款待員）、梅家銘（香港，媒體製作人）、陳旭培（香港，配音員）、勞詩明（香港，評馬員）、尹景順（未能出席，駐場歌手）、譚栩彤（未能出席，花店東主）。
中年好聲音4 肥媽 為夢想辭職，前小學校長在李敏儀海選唱出《風的季節》引起全場關注，成功入圍！李敏儀本是佛教志蓮小學的校長（圖片來源：TVB）
為夢想辭職，前小學校長在李敏儀海選唱出《風的季節》引起全場關注，成功入圍！李敏儀本是佛教志蓮小學的校長（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 肥媽 香港賽區 「Super Senior」唯一女代表 詹越今年60歲，是健康科學家、語言病理師、作家及教授，學術背景相當驚人 ！（圖片來源：TVB）
香港賽區 「Super Senior」唯一女代表 詹越今年60歲，是健康科學家、語言病理師、作家及教授，學術背景相當驚人 ！（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 肥媽 72歲宋豪輝是電影導演，太太是麗的電視著名花旦張美璉。（圖片來源：TVB）
72歲宋豪輝是電影導演，太太是麗的電視著名花旦張美璉。（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 肥媽 肥媽缺席拜神儀式 ！（圖片來源：TVB）
肥媽缺席拜神儀式 ！（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 肥媽 鄔友正在記招前宣布入圍失敗！（圖片來源：鄔友正@小紅書圖片）
鄔友正在記招前宣布入圍失敗！（圖片來源：鄔友正@小紅書圖片）

中年好聲音4 ｜71歲百億富商慘被Foul出局 發長文自揭3大失敗原因 公開肉麻喪撩靚女評判

新馬賽區參賽者

名字 職業 年齡
黎嘉希 舞台劇演員 37
卓猷燕 房地產公司董事 45
鄭夏韻 歌唱導師 54
鄧淑賢 商人 44
尤淑情 美容師 39
常曉然 軟件工程師 37
黃紹祖 拉丁舞老師 45
梁煜坤 藝人經理人 35
曾華傑 退休人士 66
鄭仲豪 樂隊主音 35

大灣區賽區參賽者

名字 職業 年齡
朱文茜 市場策劃 37
金紫麟 駐場歌手 43
戴藝 電台主持人 43
辜藝林 網絡主播 35
黃藝輝 音樂製作人 39
林靖枝 餐飲管理諮詢顧問 38
李昊 攝影師 35
雷小雷 網絡音樂主播 35
奕天 網絡音樂主播 40
范順安 家具設計師 40

美加澳賽區參賽者

許雪榕 保險經紀 52
廖潔韻 家庭主婦 45
古祖兒 貿易公司員工 40
鄭家聲 髪型師 35
莫煥基 生物醫學工程師 47
朗尼 房地產公司負責人 52
劉子銘 公務員 37
謝昉益 澳洲註冊心理諮詢師 35
魏文財 資訊科技從業員 57
袁帥 聲樂導師 36

香港賽區 顏值擔當

鄭富安 保健品牌負責人 37
羅輯 駐場歌手 36
劉浩 銀行客户經理 36
李國煒 市場策劃員 36
麥曉東 化妝師 35
馮惠雅 化妝師 38
池小燕 銷售及市場行銷主任 39
陳逸璇 財務策劃員 42
陶枳樽 廣告策劃員 35
許美琪 簿記主管 38

香港賽區 專業唱家班

許雲妮 駐場歌手 40
蔡宓婕 駐場歌手 35
科亞高巴 駐場歌手 40
周遊格 創作歌手 46
唯一 表演工作者 44
吳亦偉 音樂製作人 43
羅陽 音樂製作人 43
彭梓嘉 歌唱導師 52
杜綺華 歌唱導師 47
忻倩慈 歌唱導師 39
胡顥耀 歌唱導師 42
沈偉 音樂老師 45
范子睿 音樂老師 35
陳世耀 鋼琴導師 38

香港賽區 老闆及管理層

楊啟欣 餐廳東主及廚師 44
朱穎欣 餐飲業投資者 54
顧家銘 小食店東主 36
曾穎卓 連鎖店餐館東主 48
陸希揚 汽車維修店東主 51
曾顯信 泰國民宿東主 37
李松華 商人 49
曾茹葦 汽車公司東主 46
溫迪林 汽車市場總監 35
高綱弘 企業融資經理 37
黃志偉 區域產品經理 39
林永強 貿易銷售總監 55
鄧彥衡 人力資源助理經理 36
森腰充宏 商業拓展主管 53

香港賽區 專業人士及金融界精英

謝旻樺 工程管理師 35
袁傑文 德國註冊心臟科醫生 46
吳邦智 律師 45
王子健 銀行投資顧問 38
鄭子明 銀行從業員 50
馬振偉 保險從業員 54
官宏駿 銀行從業員 36
簡可欣 銀行從業員 48
楊慧儀 金融從業員 36

香港賽區 白領及美妝界

黃嘉明 助理人力資源主任 36
李白 醫學期刊編輯 37
陳勝傑 編程員 45
萬博文 室內設計師 47
盧慧茵 平面設計師 47
蔣沛宏 交通企業職員 36
廖雯 辦公室文員 36
趙寶定 工程公司秘書 39
馬浩宜 行政助理 35
徐梓芯 法律行政人員 38
周佳玲 醫美顧問 40
黎若雪 美容師 42
王卓樂 化妝師 35
鄭康淇 髮型師 54

香港賽區 各行各業 A

劉嘉豪 貨車司機 37
李子勇 蛋糕師傅 35
錢偉浩 主題樂園款待員 35
林雷諾 小學老師 48
張偉晉 老師 38
周萍 商業顧問 43
郭美汐 藥物銷售員 44
陳潔 遺體化妝師 38
鄭卓偉 心靈健康診所助理 51
盧俊瑋 軟件測試員 36

香港賽區 各行各業B

蔡文駒 媒體製作人 45
梅家銘 媒體製作人 35
陳旭培 配音員 35
何𨥭妍 武術教練 36
勞詩明 評馬員 35
鄭翠嫻 家庭主婦 37
唐蓮娜 家庭主婦 52
何晶晶 家庭主婦 42
可嵐 斜槓族媽媽 40
李敏儀 前小學校長 56
賴子榮 退休紀律部隊人員 55

香港賽區 Super Senior

詹越 健康科學家 60
李權偉 葡萄酒商人 61
李德文 退休人士 63
張業開 退休人士 63
陳國華 退休人士 67
陳惠良 退休人士 68
郭哲宏 退休人士 71
宋豪輝 電影導演 72
林守常 退休人士 74

未能出席

張易榮 餐廳行政總廚 36
尹景順 駐場歌手 35
譚栩彤 花店東主 35
李智雅 註冊中醫師 37
陳穎詩 美甲師 36
陳舒樂 家庭主婦 37
楊嘉瓏 健康產品銷售員 42
劉潤發 退休人士 66
王臻 大提琴導師 37

圖片來源：TVB、ViuTV、TVB、鄔友正@小紅書圖片

