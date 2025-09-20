中年好聲音4｜肥媽缺席拜神儀式！130位參賽者名單四大賽區選手起底
《中年好聲音4》參賽者名單揭曉！130職業大晒冷
今屆《中年好聲音4》的參賽者背景可謂五花八門，橫跨四大賽區共130位入圍者，職業種類竟多達99種，完全是社會的縮影。除了常見的駐場歌手、公司老闆及銀行從業員外，更有不少令人意想不到的行業代表，例如貨車司機、蛋糕師傅，甚至連遺體化妝師也來挑戰，這種極致的多元性，預示著今季的參賽者故事將會充滿張力與新鮮感，讓比賽不僅是歌喉的比拼，更是人生的展演。
退休人士組團追夢成最大勢力
在眾多職業背景中，最引人注目的一群竟是「退休人士」。數據顯示，今屆共有9位參賽者已告別職場，成為人數最多的單一職業群體，佔總數約7%。這批平均年齡偏高的「Super Senior」主要來自香港賽區，他們選擇在人生下半場重拾麥克風，為年輕時的音樂夢想奮力一搏，他們的參賽無疑為節目注入了滿滿的感動與情懷，證明追夢從來不分年齡。
娛圈猛人殺入《中年好聲音4》
除了素人追夢者，今屆比賽亦吸引了約21位擁有娛樂圈背景的專業人士強勢加盟，令戰況更添火藥味。這批參賽者來頭不小，當中包括舞台劇演員、藝人經理人、樂隊主音、音樂製作人，甚至還有資深電影導演宋豪輝。他們豐富的表演經驗和專業音樂知識，預計將會帶來極高水準的演出，同時他們與張佳添、周國豐等評審的互動，勢必會成為今季的一大看點。
74歲導演惡鬥35歲後生仔
年齡分佈方面，今屆參賽者的平均年齡約為43歲，但年齡跨度極大，形成強烈對比。年紀最長的參賽者是74歲的電影導演宋豪輝，而最年輕的則是一批35歲的「新力軍」，人數更高達22位，成為本屆最多人參與的年齡層。這場由74歲「長青樹」對決22位正值壯年的後起之秀的局面，無疑為《中年好聲音4》增添了世代交鋒的戲劇性，究竟是經驗老道的前輩更勝一籌，還是充滿活力的年輕中年能脫穎而出，實在令人期待。
《中年好聲音4》年齡分析：平均43歲，最多35歲新力軍
參賽者年齡層以中年為主，符合節目「中年好聲音」定位，唔少人喺事業穩定後回歸音樂夢。整體年齡分佈均衡，但偏向35-45歲嘅「年輕中年」，反映咗節目吸引咗唔少職場中堅。
- 平均年齡：約43歲，比起前幾季，感覺更「年輕化」，可能因為「海外賽區」及香港「顏值擔當組」拉低平均數
- 年紀最大嘅參賽者：74歲嘅林守常（香港Super Senior組別，退休人士）。其他資深參賽者包括72歲宋豪輝（電影導演）、71歲郭哲宏（退休人士）同68歲陳惠良（退休人士）。呢班Super Senior係節目嘅「長青樹」，預計會帶來感人故事同經典歌曲
- 最年輕嘅參賽者：35歲共有22位，亦是最多參賽者的年齡組別！包括梁煜坤（新馬，藝人經理人）、鄭仲豪（新馬，樂隊主音）、辜藝林（大灣，網絡主播）、李昊（大灣，攝影師）、雷小雷（大灣，網絡音樂主播）、鄭家聲（美加澳，髪型師）、謝昉益（美加澳，澳洲註冊心理諮詢師）、麥曉東（香港，化妝師）、陶枳樽（香港，廣告策劃員）、蔡宓婕（香港，駐場歌手）、范子睿（香港，音樂老師）、溫迪林（香港，汽車市場總監）、謝旻樺（香港，工程管理師）、馬浩宜（香港，行政助理）、王卓樂（香港，化妝師）、李子勇（香港，蛋糕師傅）、錢偉浩（香港，主題樂園款待員）、梅家銘（香港，媒體製作人）、陳旭培（香港，配音員）、勞詩明（香港，評馬員）、尹景順（未能出席，駐場歌手）、譚栩彤（未能出席，花店東主）。
中年好聲音4 ｜71歲百億富商慘被Foul出局 發長文自揭3大失敗原因 公開肉麻喪撩靚女評判
新馬賽區參賽者
|名字
|職業
|年齡
|黎嘉希
|舞台劇演員
|37
|卓猷燕
|房地產公司董事
|45
|鄭夏韻
|歌唱導師
|54
|鄧淑賢
|商人
|44
|尤淑情
|美容師
|39
|常曉然
|軟件工程師
|37
|黃紹祖
|拉丁舞老師
|45
|梁煜坤
|藝人經理人
|35
|曾華傑
|退休人士
|66
|鄭仲豪
|樂隊主音
|35
大灣區賽區參賽者
|名字
|職業
|年齡
|朱文茜
|市場策劃
|37
|金紫麟
|駐場歌手
|43
|戴藝
|電台主持人
|43
|辜藝林
|網絡主播
|35
|黃藝輝
|音樂製作人
|39
|林靖枝
|餐飲管理諮詢顧問
|38
|李昊
|攝影師
|35
|雷小雷
|網絡音樂主播
|35
|奕天
|網絡音樂主播
|40
|范順安
|家具設計師
|40
美加澳賽區參賽者
|許雪榕
|保險經紀
|52
|廖潔韻
|家庭主婦
|45
|古祖兒
|貿易公司員工
|40
|鄭家聲
|髪型師
|35
|莫煥基
|生物醫學工程師
|47
|朗尼
|房地產公司負責人
|52
|劉子銘
|公務員
|37
|謝昉益
|澳洲註冊心理諮詢師
|35
|魏文財
|資訊科技從業員
|57
|袁帥
|聲樂導師
|36
香港賽區 顏值擔當
|鄭富安
|保健品牌負責人
|37
|羅輯
|駐場歌手
|36
|劉浩
|銀行客户經理
|36
|李國煒
|市場策劃員
|36
|麥曉東
|化妝師
|35
|馮惠雅
|化妝師
|38
|池小燕
|銷售及市場行銷主任
|39
|陳逸璇
|財務策劃員
|42
|陶枳樽
|廣告策劃員
|35
|許美琪
|簿記主管
|38
香港賽區 專業唱家班
|許雲妮
|駐場歌手
|40
|蔡宓婕
|駐場歌手
|35
|科亞高巴
|駐場歌手
|40
|周遊格
|創作歌手
|46
|唯一
|表演工作者
|44
|吳亦偉
|音樂製作人
|43
|羅陽
|音樂製作人
|43
|彭梓嘉
|歌唱導師
|52
|杜綺華
|歌唱導師
|47
|忻倩慈
|歌唱導師
|39
|胡顥耀
|歌唱導師
|42
|沈偉
|音樂老師
|45
|范子睿
|音樂老師
|35
|陳世耀
|鋼琴導師
|38
香港賽區 老闆及管理層
|楊啟欣
|餐廳東主及廚師
|44
|朱穎欣
|餐飲業投資者
|54
|顧家銘
|小食店東主
|36
|曾穎卓
|連鎖店餐館東主
|48
|陸希揚
|汽車維修店東主
|51
|曾顯信
|泰國民宿東主
|37
|李松華
|商人
|49
|曾茹葦
|汽車公司東主
|46
|溫迪林
|汽車市場總監
|35
|高綱弘
|企業融資經理
|37
|黃志偉
|區域產品經理
|39
|林永強
|貿易銷售總監
|55
|鄧彥衡
|人力資源助理經理
|36
|森腰充宏
|商業拓展主管
|53
香港賽區 專業人士及金融界精英
|謝旻樺
|工程管理師
|35
|袁傑文
|德國註冊心臟科醫生
|46
|吳邦智
|律師
|45
|王子健
|銀行投資顧問
|38
|鄭子明
|銀行從業員
|50
|馬振偉
|保險從業員
|54
|官宏駿
|銀行從業員
|36
|簡可欣
|銀行從業員
|48
|楊慧儀
|金融從業員
|36
香港賽區 白領及美妝界
|黃嘉明
|助理人力資源主任
|36
|李白
|醫學期刊編輯
|37
|陳勝傑
|編程員
|45
|萬博文
|室內設計師
|47
|盧慧茵
|平面設計師
|47
|蔣沛宏
|交通企業職員
|36
|廖雯
|辦公室文員
|36
|趙寶定
|工程公司秘書
|39
|馬浩宜
|行政助理
|35
|徐梓芯
|法律行政人員
|38
|周佳玲
|醫美顧問
|40
|黎若雪
|美容師
|42
|王卓樂
|化妝師
|35
|鄭康淇
|髮型師
|54
香港賽區 各行各業 A
|劉嘉豪
|貨車司機
|37
|李子勇
|蛋糕師傅
|35
|錢偉浩
|主題樂園款待員
|35
|林雷諾
|小學老師
|48
|張偉晉
|老師
|38
|周萍
|商業顧問
|43
|郭美汐
|藥物銷售員
|44
|陳潔
|遺體化妝師
|38
|鄭卓偉
|心靈健康診所助理
|51
|盧俊瑋
|軟件測試員
|36
香港賽區 各行各業B
|蔡文駒
|媒體製作人
|45
|梅家銘
|媒體製作人
|35
|陳旭培
|配音員
|35
|何𨥭妍
|武術教練
|36
|勞詩明
|評馬員
|35
|鄭翠嫻
|家庭主婦
|37
|唐蓮娜
|家庭主婦
|52
|何晶晶
|家庭主婦
|42
|可嵐
|斜槓族媽媽
|40
|李敏儀
|前小學校長
|56
|賴子榮
|退休紀律部隊人員
|55
香港賽區 Super Senior
|詹越
|健康科學家
|60
|李權偉
|葡萄酒商人
|61
|李德文
|退休人士
|63
|張業開
|退休人士
|63
|陳國華
|退休人士
|67
|陳惠良
|退休人士
|68
|郭哲宏
|退休人士
|71
|宋豪輝
|電影導演
|72
|林守常
|退休人士
|74
未能出席
|張易榮
|餐廳行政總廚
|36
|尹景順
|駐場歌手
|35
|譚栩彤
|花店東主
|35
|李智雅
|註冊中醫師
|37
|陳穎詩
|美甲師
|36
|陳舒樂
|家庭主婦
|37
|楊嘉瓏
|健康產品銷售員
|42
|劉潤發
|退休人士
|66
|王臻
|大提琴導師
|37