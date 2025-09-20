中年好聲音4｜肥媽缺席拜神儀式！130位參賽者名單四大賽區選手起底

《中年好聲音4》即將在11月23日隆重開播，然而在日前的記者會和拜神儀式上，一眾評審及主持齊齊現身，唯獨靈魂人物肥媽（Maria Cordero）意外缺席，立即引發外界無限揣測！今屆節目戰線將長達9個月，而新一季的參賽者陣容又有多震撼？以下為家詳細分析！