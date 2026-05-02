中年好聲音4｜頭號殺手范子睿跳《頭髮亂》！突向尹景順撒嬌：你去咗邊啫？
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《中年好聲音4》明晚（3日）播映最新一集，賽況愈趨白熱化！「頭號殺手」范子睿竟獻出舞台第一次，與「東方不敗」尹景順組隊挑戰跳唱《頭髮亂了》。范子睿舞姿搞笑頻頻做出「亂槍掃射」動作，更在台中間突然向尹景順撒嬌，場面極度爆笑！究竟他為何有此驚人舉動？
范子睿尹景順黑白雙煞登場 亂槍掃射舞姿引爆笑
《中年好聲音4》明晚戰況升級，范子睿與尹景順以黑白間條造型登場，打扮襯到絕。音樂一響，有舞蹈底子的尹景順立即擺出型格甫士，相反零跳舞經驗的范子睿明顯未能跟上，但其笨拙舞姿反而成為全場焦點。身為「殺手」的他更頻頻做出「亂槍掃射」的招牌手勢，引得評判席上的海兒笑到收唔到聲。表演到中段，范子睿突然停低講獨白，竟向着尹景順嬌嗲地說：「到底今晚你去咗邊啫？」意想不到的撒嬌舉動讓全場瞬間爆笑，連肥媽都笑到手舞足蹈，氣氛極之高漲。
周國豐讚極具娛樂性 海兒搞笑建議范子睿多跳舞
兩人的破格演出成功取悅評判，周國豐表示范子睿最初跳舞時嚴重甩Beat，但之後竟然全部追上，大讚他們的演出非常有娛樂性。海兒則點名大讚尹景順功力深厚，指兩人全程又跳又唱，去到歌曲最尾部分全部用假音，聲線依然非常穩定。同時，她也搞笑地向范子睿提出建議，認為他應該多些嘗試跳舞，似乎對他的「舞功」潛力相當看好。
網民期待反差萌演出：「殺手撒嬌太好笑！」
節目預告一出，范子睿與尹景順這對組合已引起網民熱烈討論，對「頭號殺手」的反差萌演出充滿期待。不少網民留言洗版：「頭號殺手原來識撒嬌？反差太大了吧！」、「好期待睇范子睿跳舞，肯定好好笑！」、「尹景順跳舞好型，但焦點肯定係子睿度！」、「『你去咗邊啫？』呢句已經有聲，肥媽個反應就係我！」、「呢個組合好有火花，娛樂性滿分！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期