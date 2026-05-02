中年好聲音4｜頭號殺手范子睿跳《頭髮亂》！突向尹景順撒嬌：你去咗邊啫？

《中年好聲音4》明晚（3日）播映最新一集，賽況愈趨白熱化！「頭號殺手」范子睿竟獻出舞台第一次，與「東方不敗」尹景順組隊挑戰跳唱《頭髮亂了》。范子睿舞姿搞笑頻頻做出「亂槍掃射」動作，更在台中間突然向尹景順撒嬌，場面極度爆笑！究竟他為何有此驚人舉動？