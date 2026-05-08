中年好聲音4｜莫家淦認愛妻講唔出口！評審海兒驚人發言：用咀示愛
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參賽者莫家淦在《中年好聲音4》台上選唱《今生今世》送給太太，卻自爆是個不懂講肉麻說話的傳統男人！在主持催促下，他才嬉皮笑臉講出「I Love You」，更被評審海兒追問夫妻相處細節，海兒的超大膽建議更引爆全場，場面極度搞笑！
莫家淦獻唱《今生今世》示愛 Chok樣講I Love You勁尷尬
莫家淦選唱《今生今世》送給老婆，以感謝對方盡心盡力照顧家庭。他坦言自己是不會講肉麻說話的類型，主持人車婉婉隨即追問：「你係嗰啲傳統男人唔講我愛你？」家淦尷尬地承認：「係囉。」在車婉婉的催促下，家淦只好Chok樣對著鏡頭笑著講「I Love You」，並解釋：「嬉皮笑臉咁就講到，但要認真講就講唔到。」不過，他隨後收起笑臉，認真地表示希望藉著歌詞告訴太太，若有來生要繼續在一起，深情一面表露無遺。
評審海兒追問夫妻情趣 驚爆金句：你冇得拖佢咀咪肉麻啲囉
評審海兒對莫家淦的「傳統男人」宣言感到好奇，追問他為何講不出肉麻說話，家淦隨即反問：「海兒老師你拍過拖未？」讓海兒尷尬得「嘩」一聲避答。家淦接著解釋，拍拖時會跟老婆拖手，但自從有了兩個小朋友後，夫妻倆便各自拖一個孩子，沒有機會再拖手。此時，海兒竟語出驚人地建議：「你冇得拖佢，咀咪肉麻啲囉！」這番超大膽的發言瞬間引爆笑彈，令全場捧腹大笑。
網民爆笑留言：「海兒老師好敢講！」
這段有趣的互動引起網民熱議，紛紛表示非常期待播出時的畫面。
「笑死！海兒老師真係神回應！」
「莫家淦個樣勁尷尬，但其實好多男人都係咁。」
「有咗小朋友之後真係冇得拖手，海兒個建議好實際喎，哈哈！」
「呢段對話肯定係今集最好笑嘅部分！」
「想睇莫家淦點樣覆海兒，一定好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期