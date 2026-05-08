中年好聲音4｜莫家淦認愛妻講唔出口！評審海兒驚人發言：用咀示愛

參賽者莫家淦在《中年好聲音4》台上選唱《今生今世》送給太太，卻自爆是個不懂講肉麻說話的傳統男人！在主持催促下，他才嬉皮笑臉講出「I Love You」，更被評審海兒追問夫妻相處細節，海兒的超大膽建議更引爆全場，場面極度搞笑！