中年好聲音4｜莫家淦雷小雷組「侍應聯盟」！肥媽竟爆料：佢畀女飛經驗多？
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莫家淦與雷小雷在《中年好聲音4》組成全新組合，二人穿上西裝馬甲合唱《假如》與《是否》，卻被主持人車婉婉取笑似「侍應」，場面搞笑！沒想到評審肥媽的點評更爆，竟當眾踢爆莫家淦的感情史，笑指他「畀女飛」經驗豐富，令全場捧腹大笑！
西裝馬甲look被嘲似侍應 莫家淦轉數快神回應
當晚莫家淦與雷小雷以一身帥氣的西裝馬甲造型登場，準備深情演繹情歌。豈料主持人車婉婉一見到他們，便忍不住開玩笑說：「你哋個look好似侍應！」面對突如其來的嘲笑，莫家淦反應極快，立即入戲笑著回應：「幾多位？幫你安排。」機智的對答瞬間化解尷尬，更引爆全場笑聲，網民更封他們為「侍應聯盟」。
莫家淦自爆恨同雷小雷合作 雷小雷大讚投契
雖然造型被開玩笑，但莫家淦與雷小雷的合作充滿火花。莫家淦表示，之前在「團隊戰」和「隊長戰」都無緣與雷小雷合作，今次終於能夠組隊感到非常開心，更大讚非常欣賞對方。雷小雷亦稱讚拍檔，表示跟家淦一拍即合，兩人非常投契，可以無所不談，盡顯兄弟情。
肥媽搞笑點評 踢爆莫家淦「畀女飛」經驗豐富
到了評審環節，張佳添與海兒都認為莫家淦與雷小雷的聲線很適合唱《假如》與《是否》。然而，肥媽的點評卻將氣氛推向另一高峰，她笑指莫家淦在處理歌曲感情上比雷小雷更勝一籌，原因竟是：「可能『畀女飛』嘅經驗較多！」此話一出，全場嘩然，而莫家淦更搞笑地點頭默認，場面非常惹笑。網民紛紛留言：「肥媽太敢講啦！」、「笑死，莫家淦個樣好無奈！」、「原來唱情歌要靠失戀經驗！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期