中年好聲音4｜莫家淦雷小雷組「侍應聯盟」！肥媽竟爆料：佢畀女飛經驗多？

莫家淦與雷小雷在《中年好聲音4》組成全新組合，二人穿上西裝馬甲合唱《假如》與《是否》，卻被主持人車婉婉取笑似「侍應」，場面搞笑！沒想到評審肥媽的點評更爆，竟當眾踢爆莫家淦的感情史，笑指他「畀女飛」經驗豐富，令全場捧腹大笑！