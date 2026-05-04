中年好聲音4｜慢歌王雷小雷感激莫家淦！首度挑戰跳唱《找自己》獲讚有鬆弛感

《中年好聲音4》昨晚（3日）見證感人一幕！一向以唱慢歌見稱、性格嚴肅的雷小雷，在拍檔莫家淦的鼓勵下，竟然踏出舒適圈，首次在台上挑戰跳唱歌曲《找自己》。這個驚人突破不但讓他自己喜出望外，更獲得評審大讚「搵返鬆弛感」，究竟這對夥伴背後有甚麼故事？