中年好聲音4｜慢歌王雷小雷感激莫家淦！首度挑戰跳唱《找自己》獲讚有鬆弛感
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《中年好聲音4》昨晚（3日）見證感人一幕！一向以唱慢歌見稱、性格嚴肅的雷小雷，在拍檔莫家淦的鼓勵下，竟然踏出舒適圈，首次在台上挑戰跳唱歌曲《找自己》。這個驚人突破不但讓他自己喜出望外，更獲得評審大讚「搵返鬆弛感」，究竟這對夥伴背後有甚麼故事？
造型大變身：莫家淦雷小雷花恤衫演繹懷舊風
莫家淦與雷小雷今次一改以往的侍應造型，雙雙換上色彩鮮豔的花恤衫登場，充滿懷舊感覺，完美配合他們所演繹的歌曲《找自己》。兩人以輕鬆愉快的唱法和簡單的舞步，將歌曲的自在感覺完全呈現出來。特別是平時總是表情嚴肅的雷小雷，今次在台上展現出難得的笑容和肢體動作，讓觀眾眼前一亮。
雷小雷感性剖白：感激家淦鼓勵走出嚴肅性格
演出過後，擅長唱慢歌的雷小雷在台上感性剖白，坦承自己性格非常嚴肅，對於跳唱環節感到巨大壓力。他非常感激拍檔莫家淦在此期間不斷給予鼓勵和支持，才讓他得以慢慢放鬆，最終成功在舞台上展現出活潑的一面。這番真情流露的話語，讓在場人士都感受到他們之間深厚的兄弟情誼和夥伴力量。
評審讚「同頻同震」：谷婭溦讚小雷搵返鬆弛感
兩人的演出獲得評審們一致讚賞，認為他們充滿合拍性。評審谷婭溦更精準地點評，指他們做到了「同頻同震」，她更對雷小雷說：「小雷因為有家淦嘅存在，你嗰種鬆弛感返咗嚟呀。」另一位評審海兒則讚揚他們的表演很生動，但同時也指出有少許「忙」的感覺。最終，兩人憑著這次突破性的演出，奪得89分，以1分之差險勝對手科亞高巴與許雲妮的88分。
網民感動留言：見證夥伴力量
雷小雷的突破讓不少網民大為感動，紛紛留言稱讚。
「睇到雷小雷跳舞好感動，好大突破！」
「莫家淦真係好拍檔，將小雷嘅另一面帶出嚟。」
「呢啲就係比賽嘅意義，唔止係唱歌，仲有成長。」
「雖然有少少忙，但個vibe好開心，睇得好舒服。」
「89分險勝，好刺激！恭喜佢哋！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期