中年好聲音4｜莫家淦帶囝囝「化身」熊仔上台！深情唱《Shall We Talk》感動全場？

《中年好聲音4》舞台上驚現溫馨一幕！「白眉鷹王」莫家淦竟然帶住一隻熊公仔上台，深情獻唱陳奕迅名曲《Shall We Talk》，引發全場關注。喺緊張嘅比賽氣氛下，呢個奇怪舉動即時成為焦點，究竟呢隻熊仔有咩特別來頭，點解莫家淦要同佢一齊並肩作戰？背後原來藏住滿滿父愛。