中年好聲音4｜莫家淦帶囝囝「化身」熊仔上台！深情唱《Shall We Talk》感動全場？
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《中年好聲音4》舞台上驚現溫馨一幕！「白眉鷹王」莫家淦竟然帶住一隻熊公仔上台，深情獻唱陳奕迅名曲《Shall We Talk》，引發全場關注。喺緊張嘅比賽氣氛下，呢個奇怪舉動即時成為焦點，究竟呢隻熊仔有咩特別來頭，點解莫家淦要同佢一齊並肩作戰？背後原來藏住滿滿父愛。
熊公仔藏父愛密碼 莫家淦為兩子獻歌
原來呢隻熊公仔對莫家淦意義重大，係佢兩個囝囝嘅「化身」。已為人父嘅佢喺台上解釋，呢隻熊公仔本身係細仔嘅心愛玩具，而公仔身上所穿嘅衫，圖案就係佢6歲大仔親手畫嘅畫作，再特別印製而成。莫家淦坦言，揀唱《Shall We Talk》呢首歌，正正係因為好適合自己已為人父嘅身份去唱，希望透過歌曲探討同親人之間嘅溝通。佢帶住代表住兩個囝囝嘅熊公仔上台，就係想將呢首歌獻俾佢哋，表達對囝囝嘅愛意，場面非常溫馨。
莫家淦與熊公仔深情互動 演繹《Shall We Talk》獲讚
莫家淦喺演出期間，不時同手上嘅熊公仔進行「互動」，時而深情對望，時而輕輕撫摸，彷彿真係同緊自己嘅仔仔對話一樣，將歌曲中渴望溝通嘅情感演繹得淋漓盡致。評審們亦被佢嘅真誠打動，肥媽大讚佢唱歌非常有感情，而另一位評審海兒亦指莫家淦演繹得好好，完全唱出《Shall We Talk》嘅精髓，直接表示：「好似同人傾偈。」呢句評價正正肯定咗佢將對囝囝嘅父愛，成功融入到歌聲之中，令整個表演充滿溫度同故事感。
網民大讚好爸爸：「呢個表演最有溫度！」
莫家淦的父愛表演在網上引起熱烈討論，不少網民都表示深受感動。
「呢個爸爸好有愛！將對仔仔嘅愛都唱出嚟！」
「睇到眼濕濕，諗起自己同屋企人嘅關係，有時真係要shall we talk。」
「呢個年代肯咁樣表達父愛嘅男人唔多，好感動！莫家淦加好多分！」
「佢唔係用技巧，係用真心唱歌，呢啲先係《中年好聲音》嘅精神。」
「個熊仔係神來之筆，成個表演昇華咗！非常有心思！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期