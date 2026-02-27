中年好聲音4｜藝人選手終極揭曉！獅子王企鵝人除面具 廬山真面目曝光全場尖叫！
《中年好聲音 4》今季最大懸念即將揭曉！節目自海選以來，五位以面具示人的藝人選手身份一直引起全城競猜，吊足觀眾胃口。據悉，在本周日（3月1日）播出的「導師分組賽」中，這五位神秘人將會集體除下面具，以真面目示人，屆時勢必引爆全晚高潮，究竟他們的真正身份，是否一如網民所料？
本周日晚揭曉 5位蒙面藝人身份成焦點
在本周日晚播出的《中年好聲音 4》中，全晚焦點必定落在五位蒙面藝人選手身上。代號分別為「獅子王」、「企鵝人」、「貓女郎」、「白羊君」與「白眉鷹王」的他們，將會首次在舞台上脫下面具，公開其廬山真面目。據現場消息指，當他們揭曉身份的一刻，「全場歡呼兼掌聲雷動」，氣氛極之震撼！究竟是哪五位藝人參賽，挑戰自我？觀眾絕對要拭目以待。
蒙面賽制掀全城競猜 節目未播先轟動
今季《中年好聲音 4》引入蒙面藝人賽制，無疑為節目增添了極大的追看性及娛樂性。這個安排成功在網絡上掀起「全城競猜」熱潮，由他們登場一刻開始，關於他們真實身份的討論就從未停止。製作組此舉不但增加了節目的神秘感，更讓觀眾投入其中，一邊欣賞歌藝，一邊玩競猜遊戲，成功在節目播出前製造大量話題，令節目未播先轟動。
網民競猜名單滿天飛：估中都冇獎
自五位蒙面藝人登場後，網民紛紛化身偵探，根據他們的聲線、唱腔、身形甚至小動作，列出各式各樣的競猜名單，討論區及社交平台都充滿了相關的帖文。有網民興奮表示：「我估獅子王一定係XXX，個台型勁似！」、「白眉鷹王把聲咁有特色，一聽就知係邊個前輩啦！」、「好想快啲開估，已經估到心好累！」、「今晚8點坐定定等睇！估中冇獎，但係嗰種滿足感先最重要！」全城投入的氣氛，令揭曉夜更添期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期