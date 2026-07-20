中年好聲音4｜蔡宓婕唱《失戀無罪》！周國豐激罕畀95分激讚

「小野貓」蔡宓婕在《中年好聲音4》獻唱A-Lin神曲《失戀無罪》，憑藉其爆炸力唱功，竟讓出名要求極高的評審周國豐，激罕給出95分超高分！周國豐更對她給出「食住首歌」的超高評價，究竟蔡宓婕的演出有多震撼？