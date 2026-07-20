中年好聲音4｜蔡宓婕唱《失戀無罪》！周國豐激罕畀95分激讚
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「小野貓」蔡宓婕在《中年好聲音4》獻唱A-Lin神曲《失戀無罪》，憑藉其爆炸力唱功，竟讓出名要求極高的評審周國豐，激罕給出95分超高分！周國豐更對她給出「食住首歌」的超高評價，究竟蔡宓婕的演出有多震撼？
蔡宓婕爆炸力唱功 完美駕馭神曲《失戀無罪》
「小野貓」蔡宓婕挑戰A-Lin的難度神曲《失戀無罪》，在舞台上大晒其標誌性的爆炸力唱功，演出極具穿透力，成功駕馭歌曲的高難度部分，最終奪得93分佳績。為了讓演出更豐富，她的MV更特別邀得「中3跳舞擔當」李創偉傾力演出，兩人在MV中大晒精彩舞功，呈現出「有聲有畫」的絕佳視覺效果，令整個表演更為完整，舞台表現相當亮眼。
周國豐激罕給出95分 盛讚：完完全全食住首歌
蔡宓婕的演出，最令人驚喜的是成功征服了向來要求極高的評審周國豐。周國豐在評分時，竟罕有地給出了95分的個人超高分，並對蔡宓婕讚不絕口：「你係我畀最高分嘅一個人！」他詳細分析指：「A-Lin呢首歌能量負荷好大，擔心你後面頂唔頂得順，但你係完完全全食住首歌。」能夠得到周國豐「食住首歌」的頂級評價，足證蔡宓婕的實力非凡，表現令人刮目相看。
網民驚訝周國豐給高分：今次真係屈機
蔡宓婕獲得周國豐給予95分的消息，引發網民熱議，紛紛對她的實力表示肯定。「連周國豐都畀95分，蔡宓婕今次真係屈機！」「《失戀無罪》超難唱，佢竟然handle到，好勁！」「『食住首歌』呢個評價好高！宓婕實力證明！」「小野貓大爆發！睇好你入決賽！」「周國豐個標準高到咁都畀95分，證明真係唱得好好。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期