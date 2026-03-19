中年好聲音4｜5燈選手蔡文駒改編《氧氣》鬥卓猷燕！自爆中年心聲：好多嘢已沉澱
廣告
《中年好聲音4》本周日迎來激烈對決！曾奪5燈的實力唱將蔡文駒，將在「黑白榮耀換位賽」中硬撼舞台爆發力驚人的卓猷燕。蔡文駒為求突破，竟大膽親自改編平淡情歌《氧氣》，更在賽後剖白中年心聲，場面感人。面對卓猷燕以經典金曲《I Will Survive》強勢迎戰，這場靜與動的較量，最終鹿死誰手？
蔡文駒親自改編《氧氣》注入中年故事
曾奪5燈的蔡文駒，今次抽中對戰上弦選手卓猷燕，在選曲上卻遇上難題。他坦言雖然很喜歡《氧氣》這首歌，但因歌曲旋律過於平淡，深怕難以發揮自己長處。為增加歌曲的發揮空間，他決定兵行險著，親自改編歌曲的Bridge部分，將低音轉為高音，為歌曲注入新鮮感。比賽時他以豐富情感演繹，更不停重覆唱出「如果你愛我」，主持車婉婉都指其設計用心。蔡文駒賽後坦言，演唱時並無代入特定的人和事，而是嘗試投入缺氧、窒息的無助感，更感觸地說：「人到中年，好多嘢已經沉澱咗成為我哋中年嘅故事。」
卓猷燕揀《I Will Survive》向童年自己對話
蔡文駒的對手卓猷燕則一如以往，選擇挑戰高難度，選唱節奏感強勁的全球經典金曲《I Will Survive》。在Live Band的加持下，以爆發力見稱的卓猷燕演出更加High爆全場，唱畢後更專程向樂隊鞠躬致謝：「沒有你們，我是唱不到這個Feel。」當主持車婉婉笑問她是否想將對手「當片皮鴨片出去」時，卓猷燕一臉茫然反問「咩係片皮鴨？」，場面搞笑。她隨後認真分享，這首歌是送給小時候的自己，向內心喊話：「雖然我們有一種好驚嘅感覺，但唔使驚，我可以照顧我們。」真摯剖白感動人心。
評審陷兩難局面 網民激辯誰更高分
兩位選手風格迥異的精彩演出，讓評審們陷入了給分的兩難局面，大感苦惱。賽果未出，網民已在討論區展開激烈辯論，雙方支持者各持己見！力撐蔡文駒的網民大讚：「夠膽改編經典，呢份勇氣值得加分！」、「聽到佢唱『好多嘢已沉澱』，中年人表示好有共鳴！」；而卓猷燕的粉絲則反擊：「舞台王者！氣場勁到屈機！」、「唱畀細個嘅自己聽，呢個故事好感人！」、「Live Band加持下嘅《I Will Survive》簡直無敵！」。究竟是蔡文駒的內斂深情能打動評審，還是卓猷燕的奔放熱情更能征服舞台？結果將於本周日晚播出的《中年好聲音4》揭曉！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期