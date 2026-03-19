中年好聲音4｜5燈選手蔡文駒改編《氧氣》鬥卓猷燕！自爆中年心聲：好多嘢已沉澱

《中年好聲音4》本周日迎來激烈對決！曾奪5燈的實力唱將蔡文駒，將在「黑白榮耀換位賽」中硬撼舞台爆發力驚人的卓猷燕。蔡文駒為求突破，竟大膽親自改編平淡情歌《氧氣》，更在賽後剖白中年心聲，場面感人。面對卓猷燕以經典金曲《I Will Survive》強勢迎戰，這場靜與動的較量，最終鹿死誰手？