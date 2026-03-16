中年好聲音 4｜大魔王殞落！袁帥帶病飆高音失準 爆冷出局震驚網民
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昨晚《中年好聲音 4》爆出驚天賽果，一直被視為「魔王級」大熱人馬的袁帥竟意外失準，黯然出局！曾被張佳添形容為「最5燈嘅5燈」的他，在帶病上陣下挑戰那英名曲《白天不懂夜的黑》，卻因一個致命的策略失誤斷送晉級之路，消息震驚全場。究竟在舞台上發生了甚麼事，讓這位頂頭大熱功敗垂成？
袁帥挑戰《白天不懂夜黑》 半分鐘Ad-lib後慘烈破音
被視為奪冠大熱的袁帥，昨晚選唱那英名曲《白天不懂夜的黑》。演出起初，他的歌聲依然澎湃，充滿強勁的穿透力，完全展現出「魔王級」的實力。到了歌曲中後段，袁帥進行了一段超過半分鐘的飆高音Ad-lib（即興發揮），期間一直保持穩定，看似游刃有餘。然而，就在這段高難度炫技結束後，當他再次開口唱歌時，聲線卻突然崩潰，出現了致命的破音，讓原本完美的演出功虧一簣，最終黯然離開舞台。
袁帥親解失準原因 十天抱恙影響心情
對於這次的嚴重失誤，袁帥在台上解釋自己其實已經生病了十天，至今仍在服藥當中，身體狀態並非最佳。他亦坦言，比賽氣氛緊張，加上看到不少並肩作戰的戰友相繼被淘汰，心情大受影響，種種壓力疊加之下，導致臨場表現失準。雖然他為自己的失誤感到可惜，但仍坦然接受賽果，盡顯大將之風，讓不少觀眾為他感到惋惜。
評審狠批策略失誤 肥媽：明知唔舒服就唔好嗌
評審們對於袁帥的失準一致認為是其演出策略出現嚴重失誤。肥媽直言不諱地批評：「你明知今日自己唔舒服，個嗌嘅 Ad-lib 就唔好嗌，你嗌完之後即刻失聲，你自己知，如果你唔嗌到咁高，你唔會破聲。」她認為在身體狀況不佳時，應該選擇更穩妥的表演方式，而非冒險炫技。張佳添亦大嘆可惜，指袁帥本身是懂得唱歌之人，理應知道如何「避重就輕」，用其他比較舒服的方法去演繹歌曲，直指：「你嘅策略有少少失策。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期