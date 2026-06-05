中年好聲音4｜許志安車婉婉世紀合體！合唱《會過去》掀全場高潮

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今集《中年好聲音4》迎來驚喜一幕！嘉賓評審許志安與主持車婉婉久違合體，在節目一開場便獻唱經典合唱歌《會過去的》，熟悉的旋律瞬間引爆全場氣氛，觀眾歡呼聲與掌聲雷動，場面極為震撼，為「安歌之夜」掀開完美序幕。

許志安車婉婉驚喜合唱 經典重現掀回憶殺

節目甫開始，觀眾最期待的畫面便出現了。許志安與主持車婉婉這對經典組合久違地在螢幕上合體，攜手獻唱二人的經典金曲《會過去的》。當音樂響起，兩人充滿默契的歌聲交織，瞬間將現場氣氛推至高潮，台下觀眾無不報以熱烈歡呼及掌聲，整個錄影廠彷彿變成了一場大型演唱會，畫面令人動容。

許志安親授貼士：當自己沖緊涼咁唱

提到本集主題是「安歌之夜」，一眾參賽者將演唱自己的金曲，許志安被問到有何貼士能傳授給他們時，他笑言最重要的秘訣就是放鬆。許志安認為，唱歌時最好的狀態就是最自然的狀態，他更風趣地建議：「當自己喺屋企沖緊涼嘅心情唱就最好、最自然。」一席話令現場緊張氣氛緩和不少。

網民洗版式感動：回憶返哂嚟

這次世紀合體引發網民洗版式討論，紛紛表示被兩人的演出深深感動。不少留言大讚：「回憶返哂嚟！《會過去的》真係經典中嘅經典！」「見到許志安同車婉婉再同台，好感動！」「呢個開場太有驚喜，成個台慶咁！」「安仔個沖涼唱歌論好貼地，哈哈！」「今晚淨係睇呢part都值回票價！」

中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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