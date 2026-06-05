中年好聲音4｜許志安車婉婉世紀合體！合唱《會過去》掀全場高潮

今集《中年好聲音4》迎來驚喜一幕！嘉賓評審許志安與主持車婉婉久違合體，在節目一開場便獻唱經典合唱歌《會過去的》，熟悉的旋律瞬間引爆全場氣氛，觀眾歡呼聲與掌聲雷動，場面極為震撼，為「安歌之夜」掀開完美序幕。