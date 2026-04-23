中年好聲音4｜許美琪鄭家聲神還原華Dee！白裙牛仔褸重現《天若有情》

《中年好聲音4》舞台驚現經典電影場面！焦點選手許美琪與鄭家聲，為了合唱金曲《天若有情》，竟在造型和演繹上神還原電影主角，鄭家聲化身「華Dee」，許美琪則模仿吳倩蓮，誓要用歌聲與造型，帶領觀眾重溫這段淒美愛情故事，畫面勁震撼！