中年好聲音4｜許美琪鄭家聲神還原華Dee！白裙牛仔褸重現《天若有情》
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《中年好聲音4》舞台驚現經典電影場面！焦點選手許美琪與鄭家聲，為了合唱金曲《天若有情》，竟在造型和演繹上神還原電影主角，鄭家聲化身「華Dee」，許美琪則模仿吳倩蓮，誓要用歌聲與造型，帶領觀眾重溫這段淒美愛情故事，畫面勁震撼！
鄭家聲扮華Dee 許美琪化身吳倩蓮
許美琪與鄭家聲今次除了鬥歌喉，更在視覺上花盡心思。為了更深入理解歌曲意境，許美琪透露在練歌前，必定重溫電影《天若有情》。在造型上，鄭家聲穿上經典的牛仔褸、牛仔褲，完美復刻劉德華飾演的「華Dee」；許美琪亦穿上白色連身長裙，模仿吳倩蓮在戲中的清純造型。兩人一出場，即時勾起全場觀眾對電影的集體回憶。
歌劇式演繹 刻意保持距離顯悲情
兩人的用心不止於造型，更延伸至表演形式。他們選擇以歌劇形式演唱《天若有情（粵）／追夢人（國）》，將歌曲變成一場微型音樂劇。最特別的是，他們在演唱期間刻意「保持距離」互動，以此帶出電影中男女主角來自兩個不同世界、無法觸碰的悲情感覺。這種充滿巧思的編排，令整個表演的意境大大提升，展現了他們對作品的透徹理解。
周國豐大讚神同步 肢體語言都一樣
這對組合的默契獲得評審高度評價。周國豐在點評時，大讚兩人「很有默契」，不單止聲音非常同步，連細微的肢體語言都做到出奇地一致，可見他們在台下花了極多功夫去磨合。周國豐的讚賞，無疑是對他們精心設計表演的最大肯定。究竟這對「神同步」組合，最終能否憑著這份誠意取得高分晉級？
網民洗版大讚：回憶返哂嚟！
節目預告播出後，網民對兩人的造型及概念一面倒洗版式讚好。留言包括：「嘩！呢個造型一出，啲回憶即刻返哂嚟！」「好有心機！唔係齋唱歌，係做緊一場戲！」「期待佢哋個表演，淨係個look都贏咗！」「《天若有情》真係經典中嘅經典，希望佢哋唔好失手！」「呢啲先係比賽態度，抵讚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期