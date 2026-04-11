中年好聲音4｜蘇格蘭喊包琪為亡母遺願獻唱《耶利亞女郎》！評審驚呼：似足猛獸？
許美琪激情演繹《耶利亞女郎》 狂飆高音嚇窒全場
喺最新一集比賽中，許美琪選唱童安格名曲《耶利亞女郎》，一改以往的柔情形象，以極度激情奔放的唱腔及台風演繹。只見佢全情投入，在台上愈唱愈起勁，每個眼神、每個動作都充滿力量，到歌曲最後一段更毫無保留地狂飆高音，展現驚人爆發力，強勁的舞台氣場連主持車婉婉都忍不住笑指佢好似一隻「猛獸」出籠！評審張佳添亦對其表現讚不絕口，認為許美琪成功以自己的感覺去推動整首歌曲，表現出前所未有的自信，對佢嘅演出感到非常滿意，證明佢已經完全掌握咗舞台。
母親疫情期間離世 許美琪為圓遺願忍痛參賽
原來許美琪「喊包琪」稱號背後，藏住一個悲傷故事。佢透露自己由細到大性格都係「笑包琪」，非常愛笑，只係因為比賽期間要不斷面對好友被淘汰離開《中年好聲音4》舞台，一時感觸不捨先會忍唔住流淚。而佢參賽的最大動力，源於在疫情期間不幸離世的母親，媽媽的離開令佢領悟到人生苦短，應該要在有能力的時候勇敢追尋夢想，所以決心參加比賽。許美琪感觸表示：「如果唔參加呢個比賽，我心裏面會有條刺。」佢希望將呢份思念化為力量，喺舞台上發光發亮，完成媽媽嘅遺願。
節目組貼心安排遊女人街 許美琪掃街搵食體驗香港
雖然比賽壓力巨大，但來自蘇格蘭的許美琪亦有忙裏偷閒嘅時候。為咗令佢更快適應香港生活，節目組早前就貼心安排佢暢遊旺角女人街及雀仔街，體驗地道文化。許美琪亦把握機會「掃街」搵美食，盡顯活潑開朗一面。佢笑言如果唱快樂的歌，自己就會即時變返「笑包琪」，希望未來有機會喺舞台上帶更多唔同嘅面貌俾觀眾認識，證明自己唔係淨係識得喊，亦可以為大家帶來歡樂，展現佢最真實嘅一面。
網民洗版力撐喊包琪：「聽到佢嘅故事好感動！」
許美琪的真情流露及精彩表演，引來大批網民留言支持，紛紛表示對佢改觀。
「原來喊包琪背後有咁嘅故事，好心痛！加油！」
「化悲憤為力量，佢嘅高音係有靈魂㗎！完全唱入心！」
「聽得出佢係用生命唱歌，完全被感動，支持你！」
「呢首《耶利亞女郎》好有驚喜，完全唱出自己風格！刮目相看！」
「個台型好放，好有感染力，睇好佢入決賽！」