中年好聲音4｜蘇格蘭喊包琪為亡母遺願獻唱《耶利亞女郎》！評審驚呼：似足猛獸？

《中年好聲音4》蘇格蘭參賽者許美琪，幾乎每集賽後都淚灑當場，被封「喊包琪」！但鏡頭一轉，佢喺台上演繹《耶利亞女郎》時卻化身狂野猛獸，激情狂飆高音震懾全場，與台下愛哭的形象形成極大反差。究竟點解一個愛笑女孩會變成喊包，背後又有咩感人故事驅使佢喺舞台上爆發？