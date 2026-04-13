中年好聲音4｜谷婭溦退出傳與海兒不和 親自以3字回應 周國豐力撐澄清
鄧兆尊疑爆料資本介入內幕
事件愈演愈烈，鄧兆尊早前於個人YouTube頻道《娛樂好好玩》疑似爆料，暗示谷婭溦退出與「資本方」有關。他表示：「資本方出錢話事㗎嘛，有啲可能資本方覺得，呢個女仔比較有啲問題出現咗，可唔可以搵個人頂一頂佢，呢個情形發生係有可能嘅。」這番話瞬間在網上洗版，網民紛紛猜測究竟發生什麼事，令谷婭溦要突然退出。
海兒回應不和傳聞稱好神奇
今日兩位評審周國豐、海兒及24強參賽者出席《中年好聲音4》商場見面會，面對傳媒追問谷婭溦退出一事。海兒作為當事人，無奈回應：「我係當事人，講咩都冇乜公信力，但係真係好神奇，每次錄影我哋一係傾化妝，一係傾做啲乜嘢，一係傾唱歌，所以我頭先都話，不如問返監製或者周Sir。」
周國豐爆料靚女身份開玩笑
周國豐面對傳媒時顯得輕鬆，更開玩笑回應不和傳聞。他笑言：「谷婭溦要主攻問佢（海兒），話佢（哋）不和吖嘛，哈哈哈。」更爆笑地說：「我諗，對溦溦或者海兒都有啲唔公平，佢哋兩個好好傾，所以我睇到新聞話佢哋兩個不和？一開始冇指名道姓，新聞話有個靚女，我諗唔通係肥媽？哈哈哈。」他強調整個評審團關係良好，否認不和傳聞。
海兒力撐谷婭溦燃燒生命工作
面對鄧兆尊的「資本介入」爆料，周國豐和海兒均表示不知情。海兒更力撐谷婭溦的專業態度，透露對方工作的辛酸一面：「咩謠言都有。同埋溦溦工作的確好忙，佢真係好辛苦，成日喺內地拍嘢拍到凌晨三、四點，搭車返嚟又要由頭化妝，拍完又要返內地，佢係燃燒生命咁拍。」這番話令網民對谷婭溦的處境感到同情，質疑是否工作壓力過大導致退出。
新評審人選下週揭盅網民熱議評審團變動
周國豐和海兒對於谷婭溦突然退出也感到意外，被問及接任人選安排時，周國豐爆料指下星期將會錄影新一集，屆時就會知道誰是新評審。這個消息令網民更加期待，紛紛猜測會是哪位藝人接替谷婭溦的位置，有網民建議找回舊評審，亦有人希望找新面孔為節目注入新元素。
事件曝光後，網民在各大討論區熱烈討論，有人表示：「谷婭溦退出一定有內幕，唔通真係同海兒有問題？」亦有網民力撐海兒：「海兒講嘢好有分寸，唔似會同人有衝突。」更有眼利網民分析：「鄧兆尊講到咁明顯，一定係資本方有意見啦。」不少人期待真相大白，希望當事人能夠澄清事件。