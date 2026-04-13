中年好聲音4｜谷婭溦退出傳與海兒不和 親自以3字回應 周國豐力撐澄清

TVB選秀節目《中年好聲音4》進入24強激戰階段，評審團卻突然爆出大洗牌！谷婭溦退出評審團一事引發全城熱議，更有傳言指她與海兒不和。面對鋪天蓋地的猜測，當事人海兒直接以3字回應，周國豐亦力撐為兩位評審澄清！