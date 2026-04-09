中年好聲音4｜張佳添現身護花談谷婭溦退出風波 1句話回應鄧兆尊爆料

《中年好聲音4》評審陣容突然大洗牌，谷婭溦閃電退出背後疑雲重重！鄧兆尊在網台節目中語出驚人，直指這次「換血」並非表面上的檔期衝突那麼簡單，更暗示涉及「資本方干預」的驚人內幕。張佳添隨即現身力撐谷婭溦，更回應評審團不和事件！