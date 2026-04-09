中年好聲音4｜張佳添現身護花談谷婭溦退出風波 1句話回應鄧兆尊爆料
鄧兆尊踢爆驚人內幕 暗示資本方話事權
鄧兆尊與吳家樂在網台節目中針對谷婭溦退出一事展開深度討論，言辭之間充滿玄機。他坦言谷婭溦原定6月參演粵劇音樂劇確實存在檔期衝突，但強調背後仍隱藏著「輕微」的變數。鄧兆尊以拍劇選角作比喻，犀利地表示：「資本方出錢話事㗎嘛，有啲可能資本方覺得，呢個女仔比較有啲問題出現咗，可唔可以搵個人頂一頂佢，呢個情形發生係有可能嘅」，令外界對谷婭溦真正離開原因產生更多猜測。
社交平台風波成導火線 張崇德隔空交鋒
事實上，谷婭溦近期的言行確實曾引發輿論漩渦，成為這次退出風波的重要伏筆。此前她曾在社交網發文，疑似不滿被某位前輩緊盯，文中更出現具爭議性的「Seed」字眼，隨後引發張崇德發文澄清，雙方隔空互動引來各界揣測。更令人關注的是，張崇德繼續追擊《中年好聲音4》狠批淪為外勞騷，周國豐霸氣反擊亮收視數據，整個事件再次惹起廣泛關注。這一連串的社交平台風波，是否成為谷婭溦最終退出的導火線，外界議論紛紛。
張佳添現身護花 大讚谷婭溦嚴師風範
張佳添今日現身電視城出席無綫節目《退休有乜計》記者會時，接受訪問力撐谷婭溦的貢獻。他動情地表示：「溦溦退出我係好唔捨得佢，其實佢喺《中年好聲音》其實發揮咗好大作用，譬如佢點樣幫古淖文去成為冠軍，幫咗好多，嗰陣時佢真係好上心，試過有一位學員叫做早走咗啲，佢好傷心真係喊好耐。」張佳添更強調谷婭溦對節目真心付出，「佢對呢個節目，佢其實真係出心出力，同埋係好上心，真係付出好多。微微唱歌真係好叻，佢亦都有教人唱歌，所以佢喺個崗位裏邊佢係發揮咗一個好嚴師嘅評判嚟。」
張佳添拒談KOL爆料 堅持言論自由原則
面對鄧兆尊關於「資本方干預」的爆料，張佳添態度謹慎，明確表示不會回應KOL言論。他解釋道：「平時我自己個原則就係我唔會回應或者評論任何KOL喺YouTube講嘅嘢，我只可以話我感覺唔到。因為網絡世界言論自由，每一個KOL喺YouTuber喺網絡都可以用佢自己嘅角度，用自己諗法去講任何嘢。」張佳添進一步強調，除非有實質證據支撐，否則他不會評論或回應這些網絡言論，展現出資深藝人的謹慎態度。
評審團和諧假象 張佳添斷言無內鬥
對於外界傳言谷婭溦退出因與其他評判不和，張佳添斷然否認這種可能性，強調評審團相處和諧。他表示已有打聽過新任評審的安排，但認為長駐評判並不容易找到合適人選。當被問及網民希望伍仲衡能回歸時，張佳添則認為「凡事皆有可能」，為未來的評審陣容變動留下想像空間。
網民熱議職場潛規則 質疑真相被掩蓋
消息曝光後，網民紛紛就這場評審換血風波展開熱烈討論。有網民直言「鄧兆尊講嘢一向有根有據，今次爆料應該唔會無的放矢」，亦有人認為「張佳添護花心切可以理解，但拒絕回應就更加令人懷疑」。