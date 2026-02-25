中年好聲音 4｜導師分組賽殘酷賽制曝光！合唱賽突淘汰2人 6人將被Foul出局？
廣告
《中年好聲音 4》本周日（3月1日）晚將迎來全新「導師分組賽」，賽制殘酷程度再度升級！製作組突宣布一連三集的比賽將淘汰高達6人，其中一集更會一次過Foul走2位參賽者，令氣氛瞬間變得極度緊張。究竟邊隊會成為大贏家全員晉級，邊啲參賽者又會危在旦夕？
中年好聲音4分組賽殘酷玩法公開 獨唱合唱輪流上陣
「導師分組賽」將會一連三集播出，製作組精心挑選了90年代當時得令的9位華語歌手及組合歌曲，合共27首經典金曲讓參賽者發揮。賽制極為緊湊，第一集將會以獨唱歌考核，表現最差的隊伍將即時淘汰1名學員。而最令人心驚膽顫的，是第二集的合唱賽，最低分隊伍將會一次過淘汰2人，對參賽者的合作默契與心理質素絕對是極大考驗！到第三集則回歸獨唱歌，最低分隊伍再淘汰1人，三集下來戰況必定相當激烈。
製作組揭最終淘汰機制 MVP新獎項成焦點
經過三集激戰後，總分最高的隊伍將可全員安全晉級，而另外兩隊則要再各自淘汰1名學員，換言之整個「導師分組賽」將合共淘汰6位參賽者，淘汰率極高！此外，由今次比賽開始，5位評審將會投票選出每集的MVP（最有價值選手），這個新獎項無疑會成為參賽者們爭奪的目標，為比賽增添更多變數。另外，本季主持陣容除了有大家熟悉的車婉婉，亦加入了鄭衍峰，令人期待兩位主持會擦出甚麼新火花。
網民熱議新賽制太刺激 狠批合唱賽最危險
全新殘酷賽制曝光後，立即引起網民熱烈討論，不少觀眾都表示非常期待：「今次玩咁大，一集Foul兩個，好刺激！」、「終於唔係慢慢淘汰，有返啲緊張感。」、「睇嚟今季真係要鬥到最後一刻。」不過，亦有大批網民為參賽者感到擔心，尤其針對合唱環節，認為極具風險：「合唱好易出事，一個累全家！」、「如果抽到個唔夾嘅拍檔真係喊出嚟。」、「獨唱衰咗係自己事，合唱衰咗壓力大勁多，好考驗人性！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期